VTV vencida: cuándo se considera infracción y cuáles son los montos de las multas

Retención del vehículo y otros efectos

Durante los controles en la vía pública, las autoridades cuentan con la facultad de disponer la retención del vehículo hasta que el titular regularice su situación. En territorio provincial, estos operativos funcionan mediante la acción conjunta entre las fuerzas de seguridad y los organismos municipales. Además de abonar la multa correspondiente, el propietario deberá afrontar los costos derivados del acarreo y la estadía en caso de que el rodado termine en un depósito oficial.