Viajar fuera de temporada: los mejores destinos para visitar según el mes del año

Después de pelear por una mínima parcela de arena en la playa, o de hacer fila para entrar al restaurante de cinco estrellas en Google Maps, sin olvidar los precios exorbitantes y el mal trago de no conseguir plaza en algún hotel o cabaña, viajar fuera de temporada parece la decisión más inteligente. Cuando lo que se busca es gozar un destino de verdad y descansar de las aglomeraciones, las salidas en las épocas menos concurridas del año se vuelven la elección ideal.