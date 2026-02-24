Viajar fuera de temporada: los mejores destinos para visitar según el mes del año

Después de pelear por una mínima parcela de arena en la playa, o de hacer fila para entrar al restaurante de cinco estrellas en Google Maps, sin olvidar los precios exorbitantes y el mal trago de no conseguir plaza en algún hotel o cabaña, viajar fuera de temporada parece la decisión más inteligente. Cuando lo que se busca es gozar un destino de verdad y descansar de las aglomeraciones, las salidas en las épocas menos concurridas del año se vuelven la elección ideal.
La mayoría viaja en temporada alta. Es en momentos en que los esquemas laborales lo permiten y puesto que la estación del año parece la más conveniente. Pero las vacaciones en épocas alternativas tienen su encanto. Es en ese momento donde se pueden conocer lugares populares sin masas de gente y sintonizar con los locales de forma más auténtica. No hay obstáculos para tomar fotos, es posible apreciar la arquitectura y las temperaturas pueden resultar más amenas.
Pero los destinos también tienen sus tiempos. Para vincularse con la cultura local, disfrutar de una mejor atención y conocer parajes con más calma, es fundamental saber dónde ir. El mes en el que se viaja puede ser tan determinante como el punto elegido.
Los mejores destinos para visitar según la época del año
Como explica el CEO de Blink Trip, Marcelo Morales Rins, en un artículo de La Nación, la decisión del mes es crucial ya que factores como el clima, la estacionalidad turística y el funcionamiento de servicios inciden directamente en la experiencia final, haciendo que una misma ciudad pueda ofrecer vivencias muy distintas según la época del año. El especialista reveló cuáles son los destinos más convenientes para cada etapa del calendario:
Enero
Es ideal para Andalucía, donde el invierno suave permite recorrer Sevilla, Córdoba o Granada sin calor extremo, disfrutando de su vida cultural, gastronomía y patrimonio histórico. También es uno de los mejores momentos para Dubái, con temperaturas templadas que invitan a combinar ciudad, arquitectura icónica y excursiones al desierto.
Febrero
Portugal ofrece tranquilidad en Lisboa y Oporto, con clima fresco y ciudades activas, mientras que Marruecos atraviesa días luminosos ideales para recorrer medinas, zocos y sumar experiencias en el desierto o la montaña.
Marzo
El tercer mes del año favorece los viajes culturales: Grecia continental permite visitar sitios arqueológicos y Atenas con baja afluencia turística, y Turquía se muestra en su mejor versión para recorrer Estambul y Capadocia antes del pico de visitantes.
Abril
Es uno de los meses clave para recorrer Jordania, con clima equilibrado para Petra, Wadi Rum y el Mar Muerto. Francia, en tanto, entra en una primavera temprana que revitaliza París, los castillos del Loira y regiones rurales, aún sin saturación turística.
Mayo
Italia combina clima ideal y menos multitudes para recorrer ciudades históricas y pueblos, mientras que Escocia despliega paisajes verdes, lagos y castillos en pleno esplendor primaveral.
Junio
Es excelente para explorar Perú, con condiciones óptimas en Cusco y el Valle Sagrado, y para el este de Canadá, donde ciudades y parques naturales están plenamente operativos con temperaturas agradables.
Julio
Este mes posiciona a Albania como una alternativa europea distinta, con playas cristalinas y pueblos auténticos, y a Irlanda como destino ideal para rutas escénicas entre castillos y paisajes verdes.
Agosto
Sudáfrica se destaca como uno de los mejores destinos para safaris, gracias a la alta visibilidad de fauna, mientras que Rumania y Europa del Este ofrecen ciudades medievales y zonas rurales con menor saturación.
Septiembre
Es clave para Uzbekistán, con clima ideal para recorrer la Ruta de la Seda, y para España, que ofrece un equilibrio perfecto entre clima, precios y experiencias urbanas y costeras.
Octubre
Favorece los road trips por la Costa Oeste de Estados Unidos y los viajes a Corea del Sur, donde el otoño aporta colores intensos y festivales.
Noviembre
Este mes Japón combina paisajes otoñales y clima fresco, y Nueva York se disfruta antes del pico navideño.
Diciembre
Encuentra a Egipto en su mejor momento climático y a Austria y Europa Central con un ambiente invernal auténtico y cultural.