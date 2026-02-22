Por qué la biología vuelve a las mujeres más selectivas tras el primer beso

Watkins descubrió que en sociedades donde hay más competencia o donde se busca una pareja estable y duradera, el beso se vuelve un ritual mucho más complejo. No es solo placer; es una forma de asegurar que la inversión emocional que se hará vale la pena. El estudio de Abertay confirma que somos máquinas de procesar información incluso cuando creemos que solo estamos siendo románticos.