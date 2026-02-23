Secciones
Cómo usar la nueva IA de Google para editar tus fotos como un profesional

Esta nueva función logra que las capturas convencionales, obtenidas con un teléfono móvil común, adquieran instantáneamente la estética propia de un estudio profesional.

Por Virginia Daniela Gómez Hace 1 Hs

Sin recurrir a grandes anuncios ni campañas mediáticas, Google lanzó de forma casi inadvertida una herramienta de inteligencia artificial capaz de elevar la calidad visual de cualquier fotografía. Esta nueva función logra que las capturas convencionales, obtenidas con un teléfono móvil común, adquieran instantáneamente la estética propia de un estudio profesional.

El sistema facilita la carga de archivos para transformarlos en piezas gráficas de alta calidad, ideales para el ámbito publicitario y las redes sociales. De este modo, los usuarios obtienen versiones optimizadas de sus imágenes, dejándolas preparadas para integrar catálogos de comercio electrónico o estrategias de marketing digital.

Cómo funciona el Photoshop de Google

Pomelli integra modelos de IA de Google con el fin de recrear condiciones de iluminación, fondos y composición sin requerir equipamiento físico. El sistema simula superficies de mármol para productos de cuidado personal, genera entornos cálidos para objetos decorativos y aplica degradados característicos de la fotografía digital.

La herramienta ajusta la dirección e intensidad de la luz para lograr coherencia con el entorno, reforzando sombras y mejorando texturas para obtener un resultado comercialmente atractivo. Asimismo, ofrece plantillas prediseñadas para anuncios y redes sociales, lo que agiliza la creación de catálogos digitales completos en pocos pasos.

Cómo acceder a la app de Google

Por ahora, Photoshoot está solo disponible de manera gratuita en Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, pero Google no descarta que pueda desplegarse en otras regiones y países, como por ejemplo, en la Argentina.

