Violencia en México: el fútbol se detiene por el abatimiento del líder narco

La parálisis también alcanzó al ascenso y a otras disciplinas muy populares en tierras aztecas. El partido entre Tapatío y Tlaxcala por la Liga de Expansión (Segunda División) fue movido para este lunes en Tepatitlán, una localidad rural de Jalisco muy afectada por los disturbios. Asimismo, la Liga Mexicana de Softbol —deporte similar al béisbol muy profesionalizado en México— suspendió el duelo entre Diablos Rojos y Bravas en León, Guanajuato, ante el riesgo de emboscadas en las rutas que conectan estas provincias. El panorama es de incertidumbre total, mientras el Gobierno mexicano intenta retomar el control de las calles que permanecen cortadas por restos de autos quemados.