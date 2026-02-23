Violencia en México: el fútbol se detiene por el abatimiento del líder narco
La actividad deportiva en los estados de Jalisco, Guanajuato y Querétaro quedó totalmente suspendida tras la ola de bloqueos y enfrentamientos armados. La muerte de "El Mencho", líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, desató el caos en las calles y obligó a reprogramar desde el Clásico femenino hasta partidos de la Primera División.
México atraviesa horas de máxima tensión que han obligado a poner un freno total al deporte profesional. La activación del "Código Rojo" —un protocolo de emergencia de seguridad nacional— en los estados del centro y occidente del país se produjo tras una serie de enfrentamientos vinculados al abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", el líder del poderoso Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La situación escaló rápidamente con más de 50 vehículos incendiados en rutas principales y el cierre total de aeropuertos y terminales de ómnibus, dejando a las delegaciones deportivas atrapadas en medio del conflicto.
El impacto en el fútbol de Primera División (Liga MX) fue inmediato. El encuentro que debía cerrar la séptima jornada entre Querétaro y Juárez fue suspendido apenas unas horas antes del pitazo inicial. Aunque la ciudad de Querétaro se encuentra a unos 200 kilómetros de la zona de mayores conflictos en Jalisco, las autoridades prefirieron no arriesgar el traslado de los planteles y el operativo de seguridad, reprogramando el duelo con fecha a confirmar.
Uno de los golpes más fuertes para la afición fue la cancelación del Clásico Nacional femenino entre Chivas de Guadalajara y América. El partido, que debía disputarse en el Estadio Akron ubicado en Zapopan (una de las zonas más exclusivas de las afueras de Guadalajara), fue suspendido cuando el plantel del América ya se encontraba en la ciudad. Las jugadoras de las "Águilas" quedaron confinadas en su hotel bajo estrictas medidas de seguridad, siguiendo la recomendación oficial de no salir a la calle debido a los bloqueos que afectan los accesos al municipio.
La parálisis también alcanzó al ascenso y a otras disciplinas muy populares en tierras aztecas. El partido entre Tapatío y Tlaxcala por la Liga de Expansión (Segunda División) fue movido para este lunes en Tepatitlán, una localidad rural de Jalisco muy afectada por los disturbios. Asimismo, la Liga Mexicana de Softbol —deporte similar al béisbol muy profesionalizado en México— suspendió el duelo entre Diablos Rojos y Bravas en León, Guanajuato, ante el riesgo de emboscadas en las rutas que conectan estas provincias. El panorama es de incertidumbre total, mientras el Gobierno mexicano intenta retomar el control de las calles que permanecen cortadas por restos de autos quemados.
Cabe recordar que la ciudad de Guadalajara tiene previsto ser sede de cuatro partidos de la Copa del Mundo, entre los que se destacan el duelo entre el anfitrión y Corea del Sur, y el gran partido entre Uruguay y España. Además, la ciudad debería recibir en marzo los dos partidos del repechaje intercontinental en el que participan Nueva Caledonia, Jamaica y la República Democrática del Congo.