La Cancillería argentina advirtió no viajar a México tras el asesinato del poderoso jefe narco

Las represalias de los narcos desatadas tras la eliminación del líder llevaron a quemas y saqueos de decenas de tiendas, sucursales bancarias y vehículos, y 252 bloqueos de vialidades, muchos de los cuales fueron levantados horas después. Se registraron además incendios de comercios, rodados y estaciones de servicio, al igual que cortes de calles. Los sucesos obligaron a las fuerzas federales y estatales a reforzar la vigilancia en diferentes puntos y a trasladar a Jalisco nuevos contingentes del Ejército y la Guardia Nacional, según informaron desde el diario Clarín.