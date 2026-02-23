Secciones
La Cancillería argentina advirtió no viajar a México tras el asesinato del poderoso jefe narco

En un parte publicado en la red social X, el Ministerio de Relaciones Exteriores desaconsejó realizar traslados a las jurisdicciones mexicanas afectadas.

Tras la operación militar se desató una ola de violencia en México.
Ante los episodios de violencia extendida en parte del Estado de México, el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Argentina desaconsejó a los compatriotas trasladarse al territorio norteamericano y se puso a disposición de los viajeros que se encuentren en la zona. Gran parte de la región quedó sumida en el caos total tras el asesinato de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, el líder narco más buscado por México y Estados Unidos.

Terror en México: se registraron más de 700 episodios violentos tras la muerte de "El Mencho" Oseguera

Terror en México: se registraron más de 700 episodios violentos tras la muerte de El Mencho Oseguera

La fuerte reacción tras la muerte del máximo referente del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) instó a la Cancillería Argentina a publicar un comunicado de advertencia a través de X, en el que se recomienda a los argentinos “evaluar cuidadosamente la necesidad de viajar a la jurisdicción”. Señalaron que “de no ser imprescindible, postergar los desplazamientos hasta que la situación se estabilice”.

El parte alcanza también a los residentes que se encuentren en Jalisco en este momento de máxima tensión. El organismo responsable de la política exterior argentina exhortó a extremar las precauciones: “evitar zonas donde se registren incidentes de seguridad, mantenerse permanentemente informados a través de fuentes oficiales y seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades locales, así como las alertas y procedimientos de resguardo emitidos por los canales gubernamentales”, detallaron.

Por último, el informe sugiere comunicarse con el Consulado Argentino radicado en México ante cualquier situación de emergencia. Se adjuntan números de teléfonos de guardia y emails.

- Correo electrónico: cmexi@mrecic.gov.ar

- Teléfono de guardia: 52 1 55 8556-0472

Las repercusiones tras el asesinato del máximo líder narco

El parte de la Cancillería Argentina surge a consecuencia del abatimiento del poderoso capo narco, “El Mencho”, de 59 años, en el estado de Jalisco este domingo. Aquel operativo con apoyo de los Estados Unidos desató una ola de violencia en varios estados, dejando al menos unos 14 muertos.

Las represalias de los narcos desatadas tras la eliminación del líder llevaron a quemas y saqueos de decenas de tiendas, sucursales bancarias y vehículos, y 252 bloqueos de vialidades, muchos de los cuales fueron levantados horas después. Se registraron además incendios de comercios, rodados y estaciones de servicio, al igual que cortes de calles. Los sucesos obligaron a las fuerzas federales y estatales a reforzar la vigilancia en diferentes puntos y a trasladar a Jalisco nuevos contingentes del Ejército y la Guardia Nacional, según informaron desde el diario Clarín.

