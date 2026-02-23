Los vínculos narcos del caso Lebbos: tres líneas que surgieron y que no fueron investigadas

“Hay un vínculo, después de tantos años, que tiene que ver con alguna relación con el narcotráfico y que por eso también están blindadas estas cuestiones”, sostuvo Alberto Lebbos. El padre de Paulina, la joven asesinada el 26 de febrero de 2006, deslizó una posible explicación sobre por qué aún no se sabe quién fue el autor del crimen de la estudiante. Quizás esa sea la clave para entender por qué se montó semejante red de encubrimiento.