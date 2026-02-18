Secciones
Política

Éxito turístico en Tucumán: el fin de semana largo dejó un impacto económico de $8.000 millones

Con una ocupación hotelera del 91% y el arribo de 67.000 visitantes, el gobernador Osvaldo Jaldo ratificó que el turismo es una "política de Estado".

Osvaldo Jaldo resaltó el movimiento turístico del fin de semana. Osvaldo Jaldo resaltó el movimiento turístico del fin de semana.
Hace 2 Hs

Tucumán se consolidó como el principal destino del Norte Argentino durante el reciente fin de semana largo de febrero. En una conferencia de prensa junto a representantes del sector público y privado, el gobernador Osvaldo Jaldo celebró los indicadores del Observatorio Turístico, que registraron el paso de 67.000 turistas y un movimiento económico superior a los $8.000 millones.

"Gracias al esfuerzo del sector privado y al acompañamiento del Gobierno, estamos logrando poner nuevamente a Tucumán como el eje del norte argentino en materia turística", afirmó Jaldo. 

El mandatario resaltó que la conectividad fue clave, al destacar las obras en la ruta provincial 307 y la recuperación del puente de Santa María, infraestructuras que facilitaron el acceso masivo a los Valles Calchaquíes.

El operativo estatal incluyó refuerzos en seguridad y salud, con tráileres sanitarios y mayor presencia policial en destinos como Tafí del Valle, San Pedro de Colalao y El Cadillal. 

Por su parte, la vicepresidenta del Ente Tucumán Turismo, Inés Frías Silva, detalló que eventos como el "Carnaval de la Familia" en El Cadillal (140.000 personas) y la Fiesta de la Pachamama en Amaicha del Valle fueron los grandes imanes de la convocatoria.

Temas TucumánEnte Tucumán Turismo Osvaldo JaldoCasa de Gobierno de TucumánInés Frías Silva
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Carnaval en Tucumán: miles de personas colmaron El Cadillal y el acceso estuvo colapsado por vehículos

Carnaval en Tucumán: miles de personas colmaron El Cadillal y el acceso estuvo colapsado por vehículos

Colalao del Valle celebrará la Fiesta Provincial de la Vendimia 2026

Colalao del Valle celebrará la Fiesta Provincial de la Vendimia 2026

“Tucumán no es un destino de paso”: el Seven de Tafí volvió a impulsar el turismo en los Valles

“Tucumán no es un destino de paso”: el Seven de Tafí volvió a impulsar el turismo en los Valles

Surge un proyecto para la creación del “Parque Norte” en el Concejo Deliberante capitalino

Surge un proyecto para la creación del “Parque Norte” en el Concejo Deliberante capitalino

Estudiantes recibe a Barrio Parque en un duelo clave para escalar en la Conferencia Norte

Estudiantes recibe a Barrio Parque en un duelo clave para escalar en la Conferencia Norte

Lo más popular
UTA Tucumán confirma un paro de colectivos contra la reforma laboral en la previa a la cita en Diputados
1

UTA Tucumán confirma un paro de colectivos contra la reforma laboral en la previa a la cita en Diputados

Proponen transformar El Bajo en una especie de mini Puerto Madero
2

Proponen transformar El Bajo en una especie de mini Puerto Madero

Importaciones de cubiertas chinas: Fate anunció su cierre definitivo y el despido de 920 trabajadores
3

Importaciones de cubiertas chinas: Fate anunció su cierre definitivo y el despido de 920 trabajadores

Ataque en Tafí del Valle: una espera que despierta sospechas
4

Ataque en Tafí del Valle: una espera que despierta sospechas

Aguiar, referente de ATE: “Por mecanismos constitucionales, este Gobierno debería terminar hoy”
5

Aguiar, referente de ATE: “Por mecanismos constitucionales, este Gobierno debería terminar hoy”

Cierra Fate y más de 900 trabajadores quedan afectados: “De esenciales pasamos a ser descartables”
6

Cierra Fate y más de 900 trabajadores quedan afectados: “De esenciales pasamos a ser descartables”

Más Noticias
La CGT ratificó el paro nacional de este jueves: “La Argentina se paralizará de punta a punta”

La CGT ratificó el paro nacional de este jueves: “La Argentina se paralizará de punta a punta”

Cierra Fate y más de 900 trabajadores quedan afectados: “De esenciales pasamos a ser descartables”

Cierra Fate y más de 900 trabajadores quedan afectados: “De esenciales pasamos a ser descartables”

Aguiar, referente de ATE: “Por mecanismos constitucionales, este Gobierno debería terminar hoy”

Aguiar, referente de ATE: “Por mecanismos constitucionales, este Gobierno debería terminar hoy”

Paritarias en marcha: el Gobierno provincial iniciará el diálogo con los gremios estatales

Paritarias en marcha: el Gobierno provincial iniciará el diálogo con los gremios estatales

Samid volvió desde Punta del Este en un vuelo sanitario y criticó a Kicillof por la falta de ayuda

Samid volvió desde Punta del Este en un vuelo sanitario y criticó a Kicillof por la falta de ayuda

UTA Tucumán confirma un paro de colectivos contra la reforma laboral en la previa a la cita en Diputados

UTA Tucumán confirma un paro de colectivos contra la reforma laboral en la previa a la cita en Diputados

Importaciones de cubiertas chinas: Fate anunció su cierre definitivo y el despido de 920 trabajadores

Importaciones de cubiertas chinas: Fate anunció su cierre definitivo y el despido de 920 trabajadores

Surge un proyecto para la creación del “Parque Norte” en el Concejo Deliberante capitalino

Surge un proyecto para la creación del “Parque Norte” en el Concejo Deliberante capitalino

Comentarios