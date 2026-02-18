Éxito turístico en Tucumán: el fin de semana largo dejó un impacto económico de $8.000 millones

Tucumán se consolidó como el principal destino del Norte Argentino durante el reciente fin de semana largo de febrero. En una conferencia de prensa junto a representantes del sector público y privado, el gobernador Osvaldo Jaldo celebró los indicadores del Observatorio Turístico, que registraron el paso de 67.000 turistas y un movimiento económico superior a los $8.000 millones.