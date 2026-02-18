Éxito turístico en Tucumán: el fin de semana largo dejó un impacto económico de $8.000 millones

Tucumán se consolidó como el principal destino del Norte Argentino durante el reciente fin de semana largo de febrero. En una conferencia de prensa junto a representantes del sector público y privado, el gobernador Osvaldo Jaldo celebró los indicadores del Observatorio Turístico, que registraron el paso de 67.000 turistas y un movimiento económico superior a los $8.000 millones.
"Gracias al esfuerzo del sector privado y al acompañamiento del Gobierno, estamos logrando poner nuevamente a Tucumán como el eje del norte argentino en materia turística", afirmó Jaldo.
El mandatario resaltó que la conectividad fue clave, al destacar las obras en la ruta provincial 307 y la recuperación del puente de Santa María, infraestructuras que facilitaron el acceso masivo a los Valles Calchaquíes.
El operativo estatal incluyó refuerzos en seguridad y salud, con tráileres sanitarios y mayor presencia policial en destinos como Tafí del Valle, San Pedro de Colalao y El Cadillal.
Por su parte, la vicepresidenta del Ente Tucumán Turismo, Inés Frías Silva, detalló que eventos como el "Carnaval de la Familia" en El Cadillal (140.000 personas) y la Fiesta de la Pachamama en Amaicha del Valle fueron los grandes imanes de la convocatoria.