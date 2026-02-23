“El más grande”: el emotivo mensaje de Nahuel Gallardo tras el anuncio de la salida del “Muñeco” de River

La salida de Marcelo Gallardo de River generó repercusiones en todo el mundo del fútbol. Pero uno de los mensajes más significativos llegó desde Tucumán. Nahuel Gallardo, su hijo y actual jugador de San Martín, utilizó sus redes sociales para expresarle públicamente su apoyo en este momento.
El lateral izquierdo compartió una imagen del entrenador acompañada por una frase cargada de sentimiento. “Quién sabe el amor profundo que sentís por ese escudo y tu gente, el más grande lejos”, escribió, junto a un corazón rojo y otro blanco, en referencia a los colores del club de Núñez.
El mensaje apareció luego de que se confirmara que el ciclo de Gallardo llegará a su fin tras la derrota frente a Vélez. El entrenador dirigirá su último partido en el Monumental ante Banfield, en el cierre de una segunda etapa marcada por la falta de resultados y funcionamiento.
No es la primera vez que Nahuel se refiere públicamente a su padre. A lo largo de su carrera, el defensor reconoció en distintas oportunidades la influencia del entrenador en su formación y el acompañamiento constante que mantiene con él. Incluso, cuando decidió continuar su carrera en el exterior y luego regresar al fútbol argentino, destacó que los consejos familiares fueron una parte importante de su recorrido.
Formado en River y con experiencia en distintos clubes, Nahuel construyó su propio camino, aunque el vínculo con el “Muñeco” siempre se mantuvo presente. Hoy, desde Tucumán, eligió acompañarlo con un gesto público en un momento que marca el final de una etapa importante en la historia del club.
El mensaje, breve pero contundente, reflejó el respaldo familiar al entrenador en medio de una despedida que cierra uno de los ciclos más influyentes del fútbol argentino en los últimos años.