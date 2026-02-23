“El más grande”: el emotivo mensaje de Nahuel Gallardo tras el anuncio de la salida del “Muñeco” de River

No es la primera vez que Nahuel se refiere públicamente a su padre. A lo largo de su carrera, el defensor reconoció en distintas oportunidades la influencia del entrenador en su formación y el acompañamiento constante que mantiene con él. Incluso, cuando decidió continuar su carrera en el exterior y luego regresar al fútbol argentino, destacó que los consejos familiares fueron una parte importante de su recorrido.