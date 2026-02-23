Gallardo se va de River después del partido con Banfield

Marcelo Gallardo le puso punto final a su segundo ciclo como entrenador de River Plate. Tras la derrota 1-0 frente a Vélez Sarsfield en el estadio José Amalfitani, el técnico comunicó a la dirigencia que no continuará en el cargo y que el partido del jueves ante Banfield, en el Monumental, será el último al frente del equipo.
La caída en Liniers, la duodécima en los últimos 20 partidos, terminó de inclinar la balanza. Con contrato vigente hasta diciembre, Gallardo decidió dar un paso al costado ante los malos resultados y el flojo rendimiento que marcó el inicio de la temporada. Su salida se precipitó luego de suspender la conferencia de prensa post partido y pedir 24 horas para reflexionar, algo inédito desde su regreso a Núñez a mediados de 2024, cuando reemplazó a Martín Demichelis.
El segundo ciclo del “Muñeco” estuvo lejos del brillo que caracterizó su primera etapa, en la que se convirtió en el entrenador más ganador de la historia del club. Desde agosto de 2024 dirigió 85 partidos, con un saldo de 35 victorias, 32 empates y 18 derrotas, sin títulos. La única final disputada fue la Supercopa Internacional, que River perdió por penales ante Talleres, en un certamen heredado de la gestión anterior.
A través de un mensaje dirigido a los hinchas, Gallardo confirmó su decisión: “Este es un mensaje para todos los hinchas de River. Intentaré ser breve para que no inmute la emoción y el dolor, que significa anunciar que el jueves será mi último partido. Solamente palabras de agradecimiento, principalmente a este enorme club, a su gente por su amor incondicional durante todos estos años, incluso en los momentos más delicados como este, en el cual claramente las cosas no salieran como las teníamos proyectadas. Me invaden la emoción y el dolor en el alma por no poder cumplir con los objetivos.
Simplemente agradecer a aquellos que realmente han creído en todo mi cuerpo técnico para representar a esta enorme institución, con lo que eso conlleva. Tengo nada más que palabras de agradecimientos para con todos. Simplemente mi amor recíproco para con todos los hinchas y espero que de todo corazón que esta institución, que ha crecido enormemente en los últimos años como institución modelo en toda la región, próximamente puedan encontrarse con buenos resultados futbolísticos, para engrandecer todavía más lo que significa River como institución en el mundo. Muchísimas gracias y les mando un fuerte abrazo a todos”
El jueves, en el Monumental, River buscará cerrar esta etapa con un triunfo ante Banfield. Será una noche cargada de emociones para despedir a un entrenador que marcó una era y cuya figura, más allá de este desenlace, ya ocupa un lugar indeleble en la historia grande del club.