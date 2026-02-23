Gallardo se va de River después del partido con Banfield

A través de un mensaje dirigido a los hinchas, Gallardo confirmó su decisión: “Este es un mensaje para todos los hinchas de River. Intentaré ser breve para que no inmute la emoción y el dolor, que significa anunciar que el jueves será mi último partido. Solamente palabras de agradecimiento, principalmente a este enorme club, a su gente por su amor incondicional durante todos estos años, incluso en los momentos más delicados como este, en el cual claramente las cosas no salieran como las teníamos proyectadas. Me invaden la emoción y el dolor en el alma por no poder cumplir con los objetivos.