San Martín de Tucumán ya tiene arbitro designado para enfrentar a Almagro

La AFA confirmó la terna completa para el encuentro correspondiente a la segunda fecha de la Primera Nacional, que se jugará en el estadio Tres de Febrero.

VISITANTE. El conjunto de Ciudadela buscará obtener su primera victoria en el torneo.
Hace 2 Hs

San Martín de Tucumán visitará este sábado desde las 17 a Almagro por la segunda fecha de la Primera Nacional. El encuentro se disputará en el estadio Tres de Febrero, escenario donde el conjunto tucumano intentará sumar de a tres en condición de visitante tras un empate en el debut. El "Santo" necesita consolidar su identidad en este inicio de torneo y cortar la racha de empates que le impidieron despegar en las primeras jornadas.

La AFA confirmó que el árbitro del partido será Juan Cruz Robledo. Estará acompañado por Juan Manuel González como asistente 1 y Lucas Vázquez como asistente 2, mientras que Nicolás Kresta se desempeñará como cuarto árbitro. La designación adquiere relevancia en un duelo que promete fricción y que, por contexto, puede tornarse tenso.

Para San Martín será clave sostener la concentración en un escenario históricamente complejo y con un arbitraje que deberá administrar un trámite que, por antecedentes recientes, suele ser cerrado y de pocas situaciones.

En lo estrictamente futbolístico, ambos llegan tras empates sin goles en la fecha anterior: Almagro igualó 0-0 ante Atlético Rafaela y el Santo venía de empatar 0-0 frente a Patronato en un partido que terminó suspendido por un corte de luz cuando restaban pocos minutos. 

El equipo tucumano acumula dos victorias y tres empates en sus últimas cinco presentaciones en el campeonato, un dato que marca regularidad pero también cierta falta de contundencia. El último cruce entre ambos fue el 14 de junio de 2025 y terminó 1 a 1, reflejo de una paridad que suele repetirse. 

Con ese panorama, el desafío para los dirigidos por el conjunto de La Ciudadela será dar un paso adelante en eficacia y convertir el dominio territorial en resultados concretos.

