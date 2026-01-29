El precio del oro ya superó los U$S 5.500 la onza por la caída del dólar

El último impulso al alza se produjo cuando los operadores miraron más allá de la decisión ampliamente esperada de los responsables de la política monetaria de la Fed de dejar sin cambios la tasa de interés el miércoles y aumentaron las apuestas a un giro más moderado, lo que beneficiaría a los metales preciosos sin rendimiento. Rick Rieder, de BlackRock Inc. —defensor de recortes de tasas más agresivos—, ha surgido como uno de los principales contendientes para reemplazar a Jerome Powell como presidente de la Fed más adelante este año.