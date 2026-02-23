Fiesta del Queso: de un paraje rural a compartir escenario con el “Chaqueño” Palavecino

Una noche, después de tocar, dos mujeres mayores le pidieron leerle la mano. “No creía en eso, pero me dijeron: ‘Vos vas a ser un músico muy exitoso’”, recordó. No les dio mayor importancia. Dio una vuelta y al regresar ya no estaban. Minutos después, un amigo bandoneonista lo convocó para acompañar a Raúl Palma en la Peña de los Carabajal. Al músico le gustó tanto la manera de tocar, que invitó a “Flecha” para que lo acompañara en su presentación en el festival de Cosquín. Al día siguiente tocó en la Plaza Próspero Molina, ante un predio colmado que esperaba el debut solista de Jorge Rojas. “Fue un paso muy importante, pero mis piernas temblaban como nunca. Desde ahí no paré de tocar en la plaza”, afirmó.