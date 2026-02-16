En Tafí del Valle, un emprendedor apuesta por los embutidos de carne de llama: “La gente no olvida”

Hoy su especialidad es la carne de llama, un animal que, pese a su arraigo vallisto, no figura entre las elecciones más habituales en la mesa del pueblo tafinisto. La compra en el cerro Muñoz a productores de la zona, y la transforma en salames y chorizos que buscan algo más que vender: cambiar el hábito de consumo en Tafí del Valle. “La llama es sana, magra y no tiene colesterol. Tiene un sabor un poquito dulce que la diferencia del cerdo”, describió. La pimienta en grano, aclaró, es la que termina de definir el carácter del producto. De esta forma plantea algo que para él es importante, la cadena productiva: él le compra carne de llama y especias a productores; él elabora su producto y se la vende a negocios; estos negocios le venden al público. Para él, de esta forma todos pueden trabajar y mantener a sus familias.