Qué dijo Mario Leito sobre el arbitraje de Fernando Espinoza tras su reunión con "Chiqui" Tapia

Además, el presidente explicó que la decisión responde a una acumulación de situaciones. “Fueron muchos partidos en los cuales nos hemos sentido perjudicados, pero más allá de una simple jugada en la que podés estar de acuerdo o no, creo que también la conducta que el árbitro tiene frente a los jugadores es repetitiva desde hace mucho tiempo ya que tiene un carácter violento, agresivo y provocador”, sostuvo.