Qué dijo Mario Leito sobre el arbitraje de Fernando Espinoza tras su reunión con "Chiqui" Tapia

Atlético Tucumán formalizó su postura ante la Asociación del Fútbol Argentino luego de la polémica actuación de Fernando Espinoza en el partido frente a Instituto. El encargado de expresar el reclamo fue el presidente Mario Leito, quien mantuvo reuniones en Buenos Aires con las principales autoridades de la casa madre del fútbol argentino.
El dirigente confirmó que el pedido fue presentado directamente ante el presidente Claudio Tapia y explicó que el objetivo es que el árbitro no vuelva a dirigir encuentros del “Decano”. “Nosotros no somos de plantear cuestiones arbitrales, no lo hicimos nunca de esta manera. Lo habíamos hecho de forma verbal con este mismo árbitro anteriormente, pero creíamos necesario hacerlo formalmente al presidente de la AFA para que tome la medida que él crea conveniente”, señaló.
Leito también aseguró que el planteo fue recibido y que ahora quedará en manos de los organismos correspondientes. “Fue recepcionado nuestro pedido. Seguramente girará al organismo que corresponda con la idea de que este árbitro no nos dirija más a nosotros”, afirmó.
Además, el presidente explicó que la decisión responde a una acumulación de situaciones. “Fueron muchos partidos en los cuales nos hemos sentido perjudicados, pero más allá de una simple jugada en la que podés estar de acuerdo o no, creo que también la conducta que el árbitro tiene frente a los jugadores es repetitiva desde hace mucho tiempo ya que tiene un carácter violento, agresivo y provocador”, sostuvo.
Por último, recordó que ya había realizado un planteo previo ante las autoridades arbitrales, pero que la designación volvió a repetirse. “Este reclamo ya lo hice, él lo sabe perfectamente, y nos volvió a mandar a Espinoza. Entonces lo tuve que hacer público de esta manera para que todos estén enterados”, concluyó.