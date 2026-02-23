Cómo fue la reunión clave entre Mario Leito, Pablo Toviggino y la cúpula de la AFA

Al ser consultado sobre la diferencia entre este pedido y el realizado en abril de 2023, posterior a otro partido en el que Espinoza perjudicó al “Decano”, Leito aclaró: “Ese planteo lo hice frente a Fernando Beligoy (Director Nacional de Arbitraje). Sucede que este reclamo ya lo hice, él lo sabe perfectamente, y nos volvió a mandar a Espinoza. Entonces lo tuve que hacer público de esta manera para que todos estén enterados”. Sobre el encuentro con el tesorero, el presidente confirmó que tuvo la oportunidad de dialogar sobre el controversial posteo que circuló en redes sociales y aseguró que se fue “conforme” tras haber limado asperezas.