Cómo fue la reunión clave entre Mario Leito, Pablo Toviggino y la cúpula de la AFA

Atlético Tucumán afrontará mañana un partido con clima espeso, de esos que casi pueden cortarse con cuchillo. La tensión no responde solo a lo estrictamente futbolístico -el equipo acumula 395 días sin ganar de visitante, la peor racha en esa condición entre las diez principales ligas del mundo-, sino también a un factor extrafutbolístico: la disputa mediática y política con la AFA, reactivada tras el polémico arbitraje de Fernando Espinoza en la derrota ante Instituto.
Mientras el plantel aguarda el duelo ante Belgrano, programado para este martes desde las 21.30 en el “Gigante de Alberdi”, hoy se empezó a jugar otro partido, pero lejos de la cancha. El escenario fue el Comité Ejecutivo de la AFA y el representante de Atlético fue su presidente, Mario Leito. La jornada comenzó cerca de las 12, en un cónclave donde las autoridades del fútbol argentino decidieron convocar a un paro general en todas las categorías en repudio a las denuncias de ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero).
Sin embargo, tras el mitin general, el dirigente mantuvo charlas privadas con Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la casa madre, y con Pablo Toviggino, tesorero de la asociación y gran protagonista del mundo "decano” en las últimas horas por el duro comunicado en el que cruzó a la institución. En esos encuentros, el propósito de Leito fue claro: repudiar la actuación de Espinoza frente a Instituto y elevar un pedido formal para que no vuelva a dirigir un partido de Atlético.
“Nosotros no somos de plantear cuestiones arbitrales, no lo hicimos nunca de esta manera. Lo habíamos hecho de forma verbal con este mismo árbitro anteriormente, pero creíamos necesario hacerlo formalmente al presidente de la AFA para que tome la medida que él crea conveniente. Fue recepcionado nuestro pedido. Seguramente girará al organismo que corresponda con la idea de que este árbitro no nos dirija más a nosotros”, explicó Leito.
En exclusiva con LA GACETA, el dirigente brindó detalles sobre lo sucedido en esa reunión y los motivos que impulsaron a la comisión directiva a elevar el reclamo. “Fueron muchos partidos en los cuales nos hemos sentido perjudicados, pero más allá de una simple jugada en la que podés estar de acuerdo o no, creo que también la conducta que el árbitro tiene frente a los jugadores es repetitiva desde hace mucho tiempo: tiene un carácter violento, agresivo y provocador”, justificó. Según contó, la respuesta desde la calle Viamonte fue positiva: “Esperemos que este árbitro no dirija más”.
Al ser consultado sobre la diferencia entre este pedido y el realizado en abril de 2023, posterior a otro partido en el que Espinoza perjudicó al “Decano”, Leito aclaró: “Ese planteo lo hice frente a Fernando Beligoy (Director Nacional de Arbitraje). Sucede que este reclamo ya lo hice, él lo sabe perfectamente, y nos volvió a mandar a Espinoza. Entonces lo tuve que hacer público de esta manera para que todos estén enterados”. Sobre el encuentro con el tesorero, el presidente confirmó que tuvo la oportunidad de dialogar sobre el controversial posteo que circuló en redes sociales y aseguró que se fue “conforme” tras haber limado asperezas.
Por último, buscó dejar un mensaje de tranquilidad para los hinchas. “Estamos dispuestos a defender los intereses del club y siempre lo hacemos en el ámbito y en el momento que corresponde, con mucha responsabilidad, porque el patrimonio es de nuestro club. Lo planteé como tantas veces tuve que hablar con la conducción de la AFA en estos 18 años. Que se queden tranquilos que esta cuestión está resuelta”, concluyó.
Así las cosas, aunque el Atlético de Hugo Colace se juegue una parada brava mañana frente al “Pirata”, el “Decano” ya empezó a disputar su partido varias horas antes en los escritorios. El resultado parece ser positivo y en 25 de Mayo y Chile confían en que, esta vez, el conflicto haya llegado a su fin.