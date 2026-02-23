Darío Zamoratte respaldó la gestión de “Chiqui” Tapia en la AFA: “Es una de las mejores asociaciones del mundo”

Darío Zamoratte, vicepresidente de la Liga Tucumana de Fútbol, salió públicamente a respaldar la gestión de Claudio “Chiqui” Tapia al frente de la Asociación del Fútbol Argentino y cuestionó las críticas que, según sostuvo, buscan instalar una imagen negativa sobre el funcionamiento institucional del fútbol nacional. Con un mensaje directo y sin matices, el dirigente expresó: “Siempre buscándole el pelo al huevo. En este país, todo lo que funciona bien lo quieren destruir”.