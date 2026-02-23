Darío Zamoratte respaldó la gestión de “Chiqui” Tapia en la AFA: “Es una de las mejores asociaciones del mundo”
El vicepresidente de la Liga Tucumana defendió a la conducción del fútbol argentino, cuestionó las versiones críticas y aseguró que “todos los dirigentes” acompañan a Claudio Tapia y Pablo Toviggino.
Darío Zamoratte, vicepresidente de la Liga Tucumana de Fútbol, salió públicamente a respaldar la gestión de Claudio “Chiqui” Tapia al frente de la Asociación del Fútbol Argentino y cuestionó las críticas que, según sostuvo, buscan instalar una imagen negativa sobre el funcionamiento institucional del fútbol nacional. Con un mensaje directo y sin matices, el dirigente expresó: “Siempre buscándole el pelo al huevo. En este país, todo lo que funciona bien lo quieren destruir”.
En esa línea, apuntó contra sectores que -según afirmó- intentan generar una percepción negativa de la entidad. “El Grupo Clarín intenta instalar una imagen negativa, pero la AFA es reconocida a nivel mundial como una de las mejores asociaciones y marcas del fútbol”, sostuvo.
Zamoratte remarcó que existe una contradicción entre el reconocimiento internacional y ciertas versiones que circulan en el plano local. “Mientras el mundo nos valora como una de las entidades mejor organizadas y en pleno funcionamiento, algunos sectores siguen difundiendo versiones que no reflejan la realidad”, afirmó.
El vicepresidente de la Liga Tucumana fue aún más contundente en el cierre de su postura: “Dejen de mentir”.
Además, manifestó su respaldo explícito a Pablo Toviggino, tesorero de la AFA y presidente del Consejo Federal, junto con Tapia. “Todos los dirigentes del fútbol argentino están con ustedes”, aseguró, marcando una posición clara de acompañamiento desde el interior del país.
Las declaraciones se dan en un contexto de debate público en torno al presente institucional del fútbol argentino. Desde Tucumán, Zamoratte dejó sentada su postura y defendió la conducción actual de la AFA, resaltando su organización y el reconocimiento que, según expresó, recibe a nivel mundial.