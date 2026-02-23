Secciones
Todo sobre la Ayuda Escolar 2026: montos, trámites, inscripciones y requisitos

Este pago se destina específicamente a los titulares que no percibieron el beneficio en marzo de 2025.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que durante enero se realiza una liquidación especial de la Ayuda Escolar anual. Este pago se destina específicamente a los titulares que no percibieron el beneficio en marzo de 2025, siempre que completaran el trámite de acreditación de alumno regular durante el pasado mes de noviembre.

El beneficio alcanza a quienes reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) o el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF). La asistencia cubre a menores de entre 45 días y 17 años inclusive, mientras que en el caso de hijos con discapacidad, el apoyo se brinda de manera permanente y sin restricción de edad.

Requisitos para la ayuda escolar 2026

El pago está dirigido a titulares de asignaciones familiares y de la AUH cuyos hijos cumplan con determinadas condiciones de edad y escolaridad.

1. Hijos sin discapacidad

- Deben tener entre 45 días de vida y 18 años.

- Es obligatorio que asistan a una institución educativa oficial de nivel inicial, primario o secundario.

2. Hijos con discapacidad

- No tienen límite de edad.

- Pueden concurrir a escuelas especiales, talleres protegidos, centros de rehabilitación o espacios de apoyo educativo reconocidos por ANSES.

Cómo realizar el trámite de pago

Para acceder al pago, es indispensable presentar un formulario que acredite la regularidad del alumno. El mismo se obtiene a través de la plataforma Mi Anses y debe completarse con los datos del estudiante y de la institución educativa a la que asiste.

El trámite se realiza de manera digital. Para ello, el interesado debe ingresar a Mi Anses, dirigirse al apartado “Hijos” y seleccionar la opción “Presentar Certificado Escolar”. Allí se genera el formulario correspondiente a cada hijo, que luego debe imprimirse y ser firmado por el establecimiento. Una vez completo, el documento debe cargarse nuevamente en el sistema. Para eso seleccionará la opción “Subir certificado” y cargará la foto del formulario completo desde el celular o computadora.

Cómo verificar si el trámite fue exitoso

Para verificar si el beneficio será acreditado automáticamente pueden ingresar a Mi Anses y consultar la sección “Mis Asignaciones”. En caso de que no figure como pago automático, será necesario presentar el certificado de manera virtual para habilitar la liquidación.

Anses: cuánto cobro por la Ayuda Escolar 2026

El beneficio alcanza principalmente a los hogares que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) y tienen niños, niñas o adolescentes en edad escolar. Con los valores vigentes, el monto asciende a $85.000 por cada hijo, lo que representa un alivio importante para la compra de útiles, uniformes, mochilas y materiales educativos.

El monto de la ayuda escolar anual se mantiene en $85.000, valor que fue establecido por el Decreto 150/2025. La normativa dispuso que el importe permanezca sin modificaciones durante todo el ciclo lectivo 2025 y que recién se actualice en marzo, antes del pago correspondiente al período 2026.

