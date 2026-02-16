Cuándo empieza la Cuaresma 2026 y cuánto dura

La Cuaresma inicia el Miércoles de Ceniza, que en 2026 cae el 18 de febrero, y termina antes del Jueves Santo, es decir, el 2 de abril. Su duración se basa en el símbolo del número 40 presente en la Biblia. Este texto sagrado menciona episodios como los 40 días del diluvio, los 40 años de marcha del pueblo judío por el desierto, los 40 días de Moisés y de Elías en la montaña, los 40 días que pasó Jesús en el desierto antes de comenzar su vida pública, y los 400 años de la estancia de los judíos en Egipto.