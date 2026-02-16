Este miércoles 18 de febrero se celebra el Miércoles de Ceniza, la festividad que marca el fin del Carnaval y el inicio de la Cuaresma. Este periodo de 40 días culmina en el Domingo de Resurrección y cumple el propósito de preparar espiritualmente a los fieles católicos para la Pascua.
Según informa la Agencia Católica de Informaciones (ACI Prensa), la práctica de la Cuaresma data desde el siglo IV. En aquel tiempo se constituyó como un periodo de penitencia y de renovación para toda la Iglesia, fundamentado en la práctica del ayuno y la abstinencia.
Cuándo empieza la Cuaresma 2026 y cuánto dura
La Cuaresma inicia el Miércoles de Ceniza, que en 2026 cae el 18 de febrero, y termina antes del Jueves Santo, es decir, el 2 de abril. Su duración se basa en el símbolo del número 40 presente en la Biblia. Este texto sagrado menciona episodios como los 40 días del diluvio, los 40 años de marcha del pueblo judío por el desierto, los 40 días de Moisés y de Elías en la montaña, los 40 días que pasó Jesús en el desierto antes de comenzar su vida pública, y los 400 años de la estancia de los judíos en Egipto.
Asimismo, en la Biblia, el número cuatro simboliza el universo material; seguido de ceros, representa el tiempo de nuestra vida en la Tierra, el cual presenta pruebas y dificultades. Esta estructura numérica subraya la importancia del periodo como un tiempo de preparación y reflexión.
El significado de la Cuaresma para el cristianismo
El Miércoles de Ceniza rige el ayuno obligatorio para los creyentes de entre 18 y 60 años, mientras que fuera de esos rangos, la práctica se mantiene como opcional. Tal como informa ACI Prensa, el ayuno consiste en privarse de alimentos corporales, constituyendo una forma de penitencia y de oración. Durante esta jornada, los fieles pueden ingerir solo una comida completa, o dos comidas más pequeñas que juntas no equivalgan a una comida completa.
La ACI Prensa aclara que la Cuaresma posee en su trasfondo espiritual la imagen bíblica del desierto. Por un lado, representa la experiencia del pueblo de Israel después de la celebrada salida de Egipto y, por otro, el ayuno y oración de Jesús en el desierto, que finalizó con su victoria sobre las tentaciones de Satanás. Estas dos vivencias inspiran el camino cuaresmal, un tiempo propicio para retomar la alianza bautismal.
Dicho periodo invita a los fieles a crecer en la fidelidad a la palabra de Dios, reflejando sobre el sentido profundo de la conversión. El objetivo final consiste en preparar el corazón para celebrar la Pascua con un espíritu renovado y fortalecer la vida comunitaria de la Iglesia.