La UNT ofrece inspección médica para sus alumnos de escuelas experimentales

En las instalaciones de la Facultad de Odontología comenzó una nueva edición de la campaña Ficha Médica Completa, un operativo sanitario impulsado por la Secretaría General, a través del programa UNT Saludable. La iniciativa permite que estudiantes ingresantes y aquellos que cambian de ciclo en las escuelas experimentales puedan realizar, en una sola jornada y en un mismo espacio, todos los controles médicos obligatorios.
El operativo se desarrollará hasta el 5 de marzo, con turnos asignados previamente, y contempla un circuito integral que reúne a un equipo interdisciplinario conformado por más de 40 profesionales de la salud.
Los especialistas
En este proceso trabajan de manera coordinada traumatólogos, cardiólogos, kinesiólogos, oftalmólogos, odontólogos, bioquímicos, enfermeros, licenciados en nutrición y médicos clínicos.
Fernanda Rodríguez Delgado, integrante de la Secretaría General, explicó que la campaña comenzó con estudiantes de la Escuela Sarmiento y que el cronograma incluye a todas las escuelas experimentales, con finalización prevista en el Instituto Técnico de Aguilares.