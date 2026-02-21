La UNT ofrece inspección médica para sus alumnos de escuelas experimentales

En las instalaciones de la Facultad de Odontología comenzó una nueva edición de la campaña Ficha Médica Completa, un operativo sanitario impulsado por la Secretaría General, a través del programa UNT Saludable. La iniciativa permite que estudiantes ingresantes y aquellos que cambian de ciclo en las escuelas experimentales puedan realizar, en una sola jornada y en un mismo espacio, todos los controles médicos obligatorios.