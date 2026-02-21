Secciones
La UNT ofrece inspección médica para sus alumnos de escuelas experimentales
Hace 2 Hs

En las instalaciones de la Facultad de Odontología comenzó una nueva edición de la campaña Ficha Médica Completa, un operativo sanitario impulsado por la Secretaría General, a través del programa UNT Saludable. La iniciativa permite que estudiantes ingresantes y aquellos que cambian de ciclo en las escuelas experimentales puedan realizar, en una sola jornada y en un mismo espacio, todos los controles médicos obligatorios.

El operativo se desarrollará hasta el 5 de marzo, con turnos asignados previamente, y contempla un circuito integral que reúne a un equipo interdisciplinario conformado por más de 40 profesionales de la salud. 

Los especialistas

En este proceso trabajan de manera coordinada traumatólogos, cardiólogos, kinesiólogos, oftalmólogos, odontólogos, bioquímicos, enfermeros, licenciados en nutrición y médicos clínicos. 

Fernanda Rodríguez Delgado, integrante de la Secretaría General, explicó que la campaña comenzó con estudiantes de la Escuela Sarmiento y que el cronograma incluye a todas las escuelas experimentales, con finalización prevista en el Instituto Técnico de Aguilares.

