Becas Progresar 2026: ¿quiénes pueden inscribirse y cuál es el monto que se cobra?

Las Becas Progresar tienen como objetivo acompañar a los jóvenes para que finalicen la educación obligatoria, continúen estudios superiores o se formen profesionalmente, garantizando condiciones igualitarias de acceso a la educación, la permanencia y el egreso. Aquellos estudiantes que deseen ser parte del programa o continuar recibiendo la ayuda económica deben tener en cuenta una serie de requisitos.
Las becas están destinadas a estudiantes que cursen: nivel obligatorio (primario y secundario), nivel superior (terciario y universitario) y formación profesional (a través de Progresar Trabajo).
Para acceder, los aspirantes deben cumplir con una serie de condiciones generales:
- Ser argentino nativo, naturalizado o extranjero con residencia legal de al menos dos años en el país.
- Tener entre 16 y 24 años para nivel obligatorio; hasta 30 años para estudiantes avanzados del nivel superior; y sin límite de edad en determinados casos, como personas con discapacidad.
- Acreditar la condición de alumno regular en una institución educativa reconocida oficialmente.
- Que el ingreso del grupo familiar no supere tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM), salvo excepciones previstas por la normativa.
Además, es obligatorio cumplir con los requisitos académicos de avance y asistencia para sostener el beneficio durante el año lectivo.
Cuánto se cobra por las Becas Progresar en 2026
El Presupuesto Nacional 2026 prevé una actualización de las partidas destinadas a educación, aunque el nuevo monto será confirmado oficialmente al momento de la apertura de la inscripción, prevista para marzo.
Por el momento, los valores vigentes son los mismos que en 2025:
- Monto mensual total: $35.000.
- Pago mensual efectivo: ANSES abona el 80% cada mes ($28.000).
- 20% retenido: se liquida al finalizar el ciclo lectivo, una vez que se verifica el cumplimiento de los requisitos académicos.
En el caso del nivel superior, los montos varían según el año de cursada:
- Primer año: $28.000.
- Desde segundo año en adelante: $35.000.
Cómo inscribirse paso a paso
La inscripción es gratuita y se realiza de manera online. El procedimiento recomendado es:
- Crear o validar una cuenta en la aplicación Mi Argentina.
- Ingresar a la plataforma oficial de Becas Progresar o a la app Progresar+.
- Completar el formulario con datos personales, académicos y socioeconómicos.
- Confirmar la inscripción y realizar el seguimiento del trámite desde la misma plataforma.
- Es fundamental que los datos declarados estén actualizados y coincidan con los registros oficiales, ya que ANSES cruza la información para evaluar cada solicitud.
Una vez aprobada la beca, el pago se acredita mensualmente en una cuenta bancaria a nombre del beneficiario. En general, Anses asigna una cuenta gratuita si el estudiante no posee una. El 80% del monto se deposita todos los meses, mientras que el 20% restante se paga contra certificación de alumno regular y cumplimiento académico.
Con la apertura de la nueva convocatoria en marzo, se espera la confirmación de los montos actualizados y del cronograma oficial. Mientras tanto, quienes cumplan con los requisitos pueden preparar la documentación y verificar sus datos personales para agilizar el trámite.