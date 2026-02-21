Becas Progresar 2026: ¿quiénes pueden inscribirse y cuál es el monto que se cobra?

Las Becas Progresar tienen como objetivo acompañar a los jóvenes para que finalicen la educación obligatoria, continúen estudios superiores o se formen profesionalmente, garantizando condiciones igualitarias de acceso a la educación, la permanencia y el egreso. Aquellos estudiantes que deseen ser parte del programa o continuar recibiendo la ayuda económica deben tener en cuenta una serie de requisitos.