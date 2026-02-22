Ayuda Escolar 2026: cómo tramitar el beneficio y cómo saber si se acredita automáticamente

Para acceder al pago, es indispensable presentar un formulario que acredite la regularidad del alumno. El mismo se obtiene a través de la plataforma Mi Anses y debe completarse con los datos del estudiante y de la institución educativa a la que asiste.
El trámite se realiza de manera digital. Para ello, el interesado debe ingresar a Mi Anses, dirigirse al apartado “Hijos” y seleccionar la opción “Presentar Certificado Escolar”. Allí se genera el formulario correspondiente a cada hijo, que luego debe imprimirse y ser firmado por el establecimiento. Una vez completo, el documento debe cargarse nuevamente en el sistema. Para eso seleccionará la opción “Subir certificado” y cargará la foto del formulario completo desde el celular o computadora.
Quienes deseen verificar si el beneficio será acreditado automáticamente pueden ingresar a Mi Anses y consultar la sección “Mis Asignaciones”. En caso de que no figure como pago automático, será necesario presentar el certificado de manera virtual para habilitar la liquidación.
El alcance de la Ayuda Escolar comprende a hijos desde los 45 días de vida y hasta el mes en que cumplan 18 años, siempre que asistan a establecimientos de nivel inicial, primario o secundario. Además, las familias que acrediten antes de fin de año la escolaridad de niños y adolescentes de entre 4 y 17 años inclusive, percibirán el beneficio en marzo del año siguiente. Si no se cumple con ese paso en tiempo y forma, deberán presentar el certificado actualizado emitido por la institución durante el año en curso, según infromó La Nación.