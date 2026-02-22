Ayuda Escolar 2026: cómo tramitar el beneficio y cómo saber si se acredita automáticamente

El alcance de la Ayuda Escolar comprende a hijos desde los 45 días de vida y hasta el mes en que cumplan 18 años, siempre que asistan a establecimientos de nivel inicial, primario o secundario. Además, las familias que acrediten antes de fin de año la escolaridad de niños y adolescentes de entre 4 y 17 años inclusive, percibirán el beneficio en marzo del año siguiente. Si no se cumple con ese paso en tiempo y forma, deberán presentar el certificado actualizado emitido por la institución durante el año en curso, según infromó La Nación.