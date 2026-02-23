Robo de agua en Yerba Buena: dictaron una probation al empresario Zamora, que deberá pagar una millonaria reparación económica

La Justicia provincial resolvió otorgar una probation por el plazo de un año a Juan Zamora (74), acusado de haber perforado un caño maestro y entorpecido la provisión de agua en Yerba Buena, en un caso que generó fuerte impacto en esa ciudad. La medida fue adoptada hoy, con dictamen favorable del Ministerio Fiscal, al hacer lugar a una salida alternativa solicitada por la defensa, que además propuso una millonaria reparación económica.
Zamora estaba imputado por el delito de robo simple en concurso ideal con el entorpecimiento de la provisión de agua. Como parte del acuerdo, la defensa ofreció una reparación económica de $250.000.000, a favor de Cáritas Tucumán, además de la donación de pintura para una escuela pública y una puerta, para una parroquia, ambas instituciones ubicadas en La Calera (Alberdi). También se comprometió la entrega de una motobomba al Equipo de Coordinación de Políticas Reparatorias (ECPR) del Ministerio Público Fiscal, que será destinada a una institución de bien público.
“El instituto de suspensión de juicio prueba busca una solución restaurativa y eficiente del conflicto penal en donde se prioriza básicamente el daño y la paz social. Nos parece importante el ofrecimiento de la reparación en cuanto constituye la reconciliación de esta Justicia Restaurativa con la sociedad. De este modo, se buscan actos que beneficien a la comunidad afectada y, entre ellos, me parece importante destacar las reglas de conducta impuestas que tienen un fuerte componente comunitario y económico”, expresó el fiscal Diego López Ávila, titular de la Unidad de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I.
Durante la audiencia, el representante del Ministerio Fiscal recordó los detalles del hecho atribuido al acusado: “Se lo imputó por haber diseñado y ejecutado una infraestructura hidráulica clandestina, entre los meses de febrero de 2022 y mayo de 2023, que consistió en la perforación de un caño maestro en una propiedad colindante a la suya de la Universidad Nacional de Tucumán; caño maestro que asiste a la zona de Yerba Buena puntualmente a la zona de El Corte y demás, acción realizada con el conocimiento de un posible desabastecimiento a zonas pobladas”.
Con la homologación judicial, Zamora deberá cumplir durante un año las reglas de conducta fijadas. Si respeta las condiciones impuestas, la acción penal contra el imputado quedará extinguida al finalizar el período de probation.