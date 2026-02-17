Secciones
Carnaval en Tucumán: miles de personas colmaron El Cadillal y el acceso estuvo colapsado por vehículos

El flujo constante de vehículos convirtió el acceso en un cuello de botella, con demoras prolongadas antes y después del festival.

El Cadillal reunió 40 mil personas con su Carnaval de la Familia El Cadillal reunió 40 mil personas con su Carnaval de la Familia
Hace 2 Hs

Miles de personas se movilizaron ayer hacia El Cadillal para vivir una nueva jornada de carnaval que volvió a colmar la villa turística y a poner a prueba la paciencia de automovilistas y familias enteras. Desde temprano se registraron largas filas de autos en el acceso, con tránsito prácticamente detenido por momentos, y al finalizar el evento la postal se repitió en el regreso.

La playa del dique fue escenario de la cuarta edición del Carnaval de la Familia Gladys Medina, un encuentro que combinó color, música y espuma, pero que también dejó como saldo una verdadera odisea para quienes eligieron trasladarse en vehículo particular. 

Muchos asistentes tardaron más de lo previsto en recorrer los últimos kilómetros antes de llegar al dique, en medio de un flujo constante de autos que avanzaban a paso de hombre.

El movimiento comenzó a intensificarse cerca del mediodía y se extendió durante toda la tarde. En algunos tramos, la fila de vehículos se prolongó por varios kilómetros, generando impaciencia y obligando a extremar la precaución. 

La situación se repitió una vez finalizado el festival, cuando miles de personas emprendieron el regreso casi en simultáneo.

A pesar de las complicaciones en el tránsito y de una llovizna persistente que cubrió el cielo tucumano durante buena parte de la jornada, el festejo se desarrolló sin mayores inconvenientes. Incluso, el clima inestable hizo que parte del público que había llegado en auto decidiera dar la vuelta antes de ingresar al predio, ante la amenaza de lluvia.

Frente al dique, el escenario ofreció una postal distinta: paraguas abiertos entre reposeras, camperas livianas y familias que, pese a todo, optaron por quedarse. Desde temprano comenzaron los shows que marcaron el pulso festivo.

El Dúo Tafí aportó zambas y chacareras que invitaron a los primeros bailes sobre la arena húmeda. Luego, Los Avelinos 3G desplegaron su estilo festivo y levantaron la temperatura con clásicos del cancionero popular. Uno de los momentos más esperados llegó con la presentación de Gladys La Bomba Tucumana, que hizo vibrar el predio con su energía característica y una batería de éxitos bailables.

También subió al escenario el folclorista Christian Herrera, quien sumó un repertorio romántico y popular que volvió a conquistar al público tucumano. El cierre estuvo a cargo de Sergio Galleguillo, que transformó el gris del cielo en una auténtica celebración carnavalera.

