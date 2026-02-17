Carnaval en Tucumán: miles de personas colmaron El Cadillal y el acceso estuvo colapsado por vehículos

Miles de personas se movilizaron ayer hacia El Cadillal para vivir una nueva jornada de carnaval que volvió a colmar la villa turística y a poner a prueba la paciencia de automovilistas y familias enteras. Desde temprano se registraron largas filas de autos en el acceso, con tránsito prácticamente detenido por momentos, y al finalizar el evento la postal se repitió en el regreso.