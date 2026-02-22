El Chaqueño Palavecino y la lluvia: los grandes protagonistas de la segunda noche de la Fiesta del Queso

En el tramo final, el Chaqueño apeló a sus clásicos. “Amor Salvaje” y “La ley y la trampa” fueron coreadas con intensidad por un público que no había abandonado el predio pese a las inclemencias. Tras un primer cierre, la multitud exigió su regreso. El artista volvió con un nuevo enganchado y se despidió con “Carnaval en La Rioja”, sellando una madrugada en la que la lluvia amenazó con apagar la fiesta, pero terminó siendo parte de una escena que ya quedó instalada en la memoria tafinista.