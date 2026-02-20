Recuerdos fotográficos: 1941. Se inaugura el Cristo de Yerba Buena

En “El autor del Cristo” (07/04/2009), Carlos Páez de la Torre (h) cuenta que “de acuerdo al testimonio del escultor Mario Moyano -quien fue su discípulo entonces- Chiérico utilizó, para modelar el Cristo de la rotonda, el boceto que había confeccionado para una gran escultura que iba a colocarse en la Cordillera de los Andes, proyecto que nunca se concretó. Recuerda Moyano que le hizo notar que el cuadriculado en las costillas de la imagen, tenía por objeto que ellas resaltaran al ser iluminadas por el sol”.