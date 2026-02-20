Secciones
OpiniónColumnas

Recuerdos fotográficos: 1941. Se inaugura el Cristo de Yerba Buena

En este espacio de “Recuerdos” procuramos revivir el pasado por medio de imágenes que se encuentran guardadas en ese tesoro que es el Archivo de LA GACETA. Esperamos que a ustedes, lectores, los haga reencontrarse con aquellos momentos y que puedan retroalimentar con sus propias memorias esta sección que les brindamos día a día.

Recuerdos fotográficos: 1941. Se inaugura el Cristo de Yerba Buena
Roberto Delgado
Por Roberto Delgado Hace 5 Hs

En 1941 Tucumán se volcaba hacia el cerro como refugio y destino turístico. Ya se había hecho una excursión en auto hacia la cumbre de San Javier por Raco en 1936; se había pavimentado la avenida Aconquija en 1937; se había inaugurado la Primera Confitería en 1938, el Mástil ese mismo año, y el camino completo hasta la punta del cerro se completó en 1940.

El 20 de febrero del 41 fue inaugurado el Cristo en el centro del cruce de avenida Aconquija y Camino del Perú. Fue obra del escultor Santiago Chierico, un artista proveniente de Buenos Aires que enseñó en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Nacional de Tucumán. Había hecho esculturas en las plazas de ciudades bonaerenses como Olavarría, Chascomús, Seis de Setiembre, Ramos Mejía y Merlo.

Recuerdos fotográficos: 1919. La única actuación de Gardel en Tucumán

Recuerdos fotográficos: 1919. La única actuación de Gardel en Tucumán

En “El autor del Cristo” (07/04/2009), Carlos Páez de la Torre (h) cuenta que “de acuerdo al testimonio del escultor Mario Moyano -quien fue su discípulo entonces- Chiérico utilizó, para modelar el Cristo de la rotonda, el boceto que había confeccionado para una gran escultura que iba a colocarse en la Cordillera de los Andes, proyecto que nunca se concretó. Recuerda Moyano que le hizo notar que el cuadriculado en las costillas de la imagen, tenía por objeto que ellas resaltaran al ser iluminadas por el sol”.

La escultura sufrió algunos movimientos. En 1998 fue colocada en el centro de una rotonda que, además, fue semaforizada. En 2009, en medio de una polémica por la rotonda y por el movimiento de la figura, fue trasladada hacia el oeste y puesta en la platabanda donde se encuentra hoy.

Temas TucumánYerba BuenaRecuerdos fotográficosCarlos Páez de la Torre (h)
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Fiesta en El Corte: los organizadores denunciaron una campaña de desprestigio contra la empresa

Fiesta en El Corte: los organizadores denunciaron una campaña de desprestigio contra la empresa

Lo más popular
Paro general de la CGT: uno por uno, los servicios que se verán afectados en Tucumán
1

Paro general de la CGT: uno por uno, los servicios que se verán afectados en Tucumán

¿Qué pregunta tenés sobre la Reforma Laboral que se aprobó en Senado?
2

¿Qué pregunta tenés sobre la Reforma Laboral que se aprobó en Senado?

¿Qué pasará con los taxis durante el paro general?
3

¿Qué pasará con los taxis durante el paro general?

Paro general: ¿qué pasará con los vuelos?
4

Paro general: ¿qué pasará con los vuelos?

Paro de transporte: ¿qué pasa con los trenes y subtes?
5

Paro de transporte: ¿qué pasa con los trenes y subtes?

Therian, género y cultura digital: la era donde todo convive en el mismo plano
6

Therian, género y cultura digital: la era donde todo convive en el mismo plano

Más Noticias
Therian, género y cultura digital: la era donde todo convive en el mismo plano

Therian, género y cultura digital: la era donde todo convive en el mismo plano

Paro general: ¿qué pasará con los vuelos?

Paro general: ¿qué pasará con los vuelos?

¿Qué pasará con los taxis durante el paro general?

¿Qué pasará con los taxis durante el paro general?

Paro de transporte: ¿qué pasa con los trenes y subtes?

Paro de transporte: ¿qué pasa con los trenes y subtes?

Paro general de la CGT: uno por uno, los servicios que se verán afectados en Tucumán

Paro general de la CGT: uno por uno, los servicios que se verán afectados en Tucumán

El mercado tucumano se llenó de incertidumbre por el cierre de Fate

El mercado tucumano se llenó de incertidumbre por el cierre de Fate

Ciudades de Estados Unidos resisten el plan de encerrar migrantes en galpones

Ciudades de Estados Unidos resisten el plan de encerrar migrantes en galpones

Recuerdos fotográficos: 1919. La única actuación de Gardel en Tucumán

Recuerdos fotográficos: 1919. La única actuación de Gardel en Tucumán

Comentarios