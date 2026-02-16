Recuerdos fotográficos: 1926. Se instalan los primeros surtidores de nafta en las veredas

En noviembre de 1926 se anuncia la instalación del primer surtidor de nafta de la empresa petrolera argentina, YPF, en la vereda de la plaza Independencia, en 24 de Septiembre y Laprida, frente a la Catedral (foto). La crónica de LA GACETA señalaba que se vendía “un producto genuinamente nacional” y de calidad “realmente insuperable”. Decía que era combustible que usaban los aviones militares en los raids del general Agustín P. Justo y los automóviles Studebaker de las carreras y travesías de “los locos del volante”.