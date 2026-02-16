Secciones
OpiniónColumnas

Recuerdos fotográficos: 1926. Se instalan los primeros surtidores de nafta en las veredas

En este espacio de “Recuerdos” procuramos revivir el pasado por medio de imágenes que se encuentran guardadas en ese tesoro que es el Archivo de LA GACETA. Esperamos que a ustedes, lectores, los haga reencontrarse con aquellos momentos y que puedan retroalimentar con sus propias memorias esta sección que les brindamos día a día.

Recuerdos fotográficos: 1926. Se instalan los primeros surtidores de nafta en las veredas
Roberto Delgado
Por Roberto Delgado Hace 6 Hs

En noviembre de 1926 se anuncia la instalación del primer surtidor de nafta de la empresa petrolera argentina, YPF, en la vereda de la plaza Independencia, en 24 de Septiembre y Laprida, frente a la Catedral (foto). La crónica de LA GACETA señalaba que se vendía “un producto genuinamente nacional” y de calidad “realmente insuperable”. Decía que era combustible que usaban los aviones militares en los raids del general Agustín P. Justo y los automóviles Studebaker de las carreras y travesías de “los locos del volante”.

A partir de 1927 se instalaron 20 surtidores, que eran columnas con manijas de bombeo y un tanque instalado bajo la vereda. Había tres en la plaza Independencia (en 24 y 25 de Mayo, nafta Wico; y en Las Heras -hoy San Martín- y Laprida, nafta Anglo Mexican, más tarde llamada Shell).

Había un surtidor en la Plaza La Madrid (El Bajo), otro en avenida Benjamín Aráoz décima cuadra y otro en Calle Francia primera cuadra. También se instalaron en plaza Urquiza sobre avenida Sarmiento; en Catamarca y Santa Fe, en plaza Alberdi; en Salta y Corrientes; en Casal; en Roca y Buenos Aires y en 9 de Julio y General Paz.

Recuerdos fotográficos: 1986. Unos 50 inadaptados agreden a Charly y a Pedro Aznar en Villa Luján

Recuerdos fotográficos: 1986. Unos 50 inadaptados agreden a Charly y a Pedro Aznar en Villa Luján

Después se extenderían por el interior. Hacia 1930 había uno de la familia de Melitón Fuentes en avenida Aconquija y la hoy calle Maderuelo, esquina del Mástil de Yerba Buena. Ricardo Nieto cuenta que en Monteros la familia Ottonello instaló uno en la plaza frente a la iglesia parroquial.

Más información en la crónica “Hojeando el diario: la llegada de los surtidores de YPF a Tucumán”, del 30/11/2020)

Temas Recuerdos fotográficos
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Recuerdos fotográficos: 2007. El “power” de Molotov hizo temblar Central Córdoba

Recuerdos fotográficos: 2007. El “power” de Molotov hizo temblar Central Córdoba

Recuerdos fotográficos: cuando los “colados” se hicieron la fiesta con Maná en Tucumán

Recuerdos fotográficos: cuando los “colados” se hicieron la fiesta con Maná en Tucumán

Lo más popular
Si estudiás Psicología podés anotarte a esta pasantía paga en un centro terapéutico de Tucumán
1

Si estudiás Psicología podés anotarte a esta pasantía paga en un centro terapéutico de Tucumán

2

Adiós al calefón a la vista: la tendencia 2026 para ocultarlo y ganar espacio en casa

Estos son los beneficios de saltar la soga para el cuerpo y el cerebro
3

Estos son los beneficios de saltar la soga para el cuerpo y el cerebro

“Los sueños sí se cumplen”: primera universitaria en su familia y en un programa de Harvard
4

“Los sueños sí se cumplen”: primera universitaria en su familia y en un programa de Harvard

Internet lento en casa: pasos simples para detectar intrusos en tu red Wi-Fi
5

Internet lento en casa: pasos simples para detectar intrusos en tu red Wi-Fi

Cómo inscribirse en Desafío Atenea, el concurso de preguntas y respuestas de OLGA
6

Cómo inscribirse en Desafío Atenea, el concurso de preguntas y respuestas de OLGA

Más Noticias
¿Dos pachamamas?: polémica en la fiesta de Amaicha del Valle

¿Dos pachamamas?: polémica en la fiesta de Amaicha del Valle

La CGT define hoy si convoca a un paro nacional contra la reforma laboral

La CGT define hoy si convoca a un paro nacional contra la reforma laboral

Actividades artísticas para disfrutar el descanso carnavalero

Actividades artísticas para disfrutar el descanso carnavalero

Después de casi una vida sin cantar juntas, tres hermanas copleras volvieron a reunirse

Después de casi una vida sin cantar juntas, tres hermanas copleras volvieron a reunirse

En Tafí del Valle, un emprendedor apuesta por los embutidos de carne de llama: “La gente no olvida”

En Tafí del Valle, un emprendedor apuesta por los embutidos de carne de llama: “La gente no olvida”

El Bajo padece la burocracia del Municipio capitalino y de la Provincia

El Bajo padece la burocracia del Municipio capitalino y de la Provincia

Villarruel se tomó una foto con Quintela y generó rechazos

Villarruel se tomó una foto con Quintela y generó rechazos

En Tucumán, en 2025 se detuvo a 10 personas por día por vender drogas

En Tucumán, en 2025 se detuvo a 10 personas por día por vender drogas

Comentarios