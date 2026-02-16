Recuerdos fotográficos: 1926. Se instalan los primeros surtidores de nafta en las veredas
En noviembre de 1926 se anuncia la instalación del primer surtidor de nafta de la empresa petrolera argentina, YPF, en la vereda de la plaza Independencia, en 24 de Septiembre y Laprida, frente a la Catedral (foto). La crónica de LA GACETA señalaba que se vendía “un producto genuinamente nacional” y de calidad “realmente insuperable”. Decía que era combustible que usaban los aviones militares en los raids del general Agustín P. Justo y los automóviles Studebaker de las carreras y travesías de “los locos del volante”.
A partir de 1927 se instalaron 20 surtidores, que eran columnas con manijas de bombeo y un tanque instalado bajo la vereda. Había tres en la plaza Independencia (en 24 y 25 de Mayo, nafta Wico; y en Las Heras -hoy San Martín- y Laprida, nafta Anglo Mexican, más tarde llamada Shell).
Había un surtidor en la Plaza La Madrid (El Bajo), otro en avenida Benjamín Aráoz décima cuadra y otro en Calle Francia primera cuadra. También se instalaron en plaza Urquiza sobre avenida Sarmiento; en Catamarca y Santa Fe, en plaza Alberdi; en Salta y Corrientes; en Casal; en Roca y Buenos Aires y en 9 de Julio y General Paz.
Después se extenderían por el interior. Hacia 1930 había uno de la familia de Melitón Fuentes en avenida Aconquija y la hoy calle Maderuelo, esquina del Mástil de Yerba Buena. Ricardo Nieto cuenta que en Monteros la familia Ottonello instaló uno en la plaza frente a la iglesia parroquial.
