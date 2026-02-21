La mala noticia que empañó la alegría por el triunfo de San Martín: qué le pasó a Matías García

La lesión fue el gran golpe en una tarde que venía redondita y en la que el nuevo San Martín se había saco las ganas de festejar una victoria. Porque el triunfo estaba en los planes, porque se festejó como un paso importante y porque el equipo había mostrado señales positivas. Pero el fútbol siempre encuentra la manera de recordarte que nada es completo, que incluso en las victorias hay costos que se pagan en silencio.