Cómo ver a San Martín en la Primera Nacional 2026: todo lo que tenés que saber de la nueva plataforma

Cómo acceder a LPF Play, en qué dispositivos funciona y qué opciones tendrán los hinchas para seguir en vivo cada partido de San Martín durante la temporada

CAMBIO EN LA TELEVISACIÓN. Los hinchas de la Primera Nacional deberán seguir a sus equipos a través de AFA Play. CAMBIO EN LA TELEVISACIÓN. Los hinchas de la Primera Nacional deberán seguir a sus equipos a través de AFA Play.
Hace 1 Hs

La manera de seguir a San Martín en la temporada 2026 de la Primera Nacional tendrá un cambio central: los partidos dejarán de emitirse por las señales tradicionales y pasarán a verse exclusivamente a través de una plataforma digital. La determinación fue oficializada en la última reunión del Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino, donde se confirmó que toda la competencia será transmitida por el nuevo servicio de streaming LPF Play.

Aunque el acceso requerirá una suscripción paga, desde la organización adelantaron que el primer mes será gratuito, una medida pensada para facilitar la adaptación de los hinchas al nuevo sistema. Desde el club de La Ciudadela difundieron la información en sus canales oficiales y remarcaron que el objetivo es brindar todas las herramientas necesarias para acompañar al equipo a lo largo del campeonato.

La plataforma podrá utilizarse en múltiples dispositivos: computadoras, teléfonos celulares y televisores inteligentes. Para ingresar, los usuarios deberán acceder al sitio oficial o descargar la aplicación desde las tiendas digitales correspondientes. Una vez dentro, el menú permitirá elegir la categoría de ascenso, seleccionar la Primera Nacional y ubicar el partido en la sección de transmisiones en vivo.

Cada encuentro contará con una cobertura audiovisual completa, que incluirá varias cámaras, relato y comentarios, repeticiones de las jugadas más importantes y contenidos adicionales antes y después del partido, como la llegada de los planteles y entrevistas exclusivas.

Mientras se aguarda una presentación técnica más detallada por parte de la AFA en las próximas semanas, el nuevo formato aparece como una apuesta por centralizar la televisación del ascenso y ofrecer una experiencia integral. Para los hinchas de San Martín, significará adaptarse a otra pantalla, pero con la promesa de no perderse ningún detalle del camino del equipo durante toda la temporada.

