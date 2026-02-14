Cómo ver a San Martín en la Primera Nacional 2026: todo lo que tenés que saber de la nueva plataforma

La manera de seguir a San Martín en la temporada 2026 de la Primera Nacional tendrá un cambio central: los partidos dejarán de emitirse por las señales tradicionales y pasarán a verse exclusivamente a través de una plataforma digital. La determinación fue oficializada en la última reunión del Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino, donde se confirmó que toda la competencia será transmitida por el nuevo servicio de streaming LPF Play.