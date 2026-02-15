Recibimiento, luces, y la paciencia como bandera: así fue el reencuentro de San Martín con su gente

Lo más rescatable, sin dudas, fue el cambio de paradigma tras el pitazo final. A pesar del 0-0, no hubo reproches ni ese murmullo condenatorio que bajaba de las tribunas el año pasado ante el primer pase errado. La toxicidad parece haber quedado en el olvido, reemplazada por un entendimiento de que los procesos llevan su tiempo. Mariano Alderete, que fue al estadio acompañado por sus hijos, Thiago y Lourdes, graficó este cambio de era: “El clima es totalmente diferente al año pasado. Antes no podía traer a los chicos por la tensión que había, se sentía que en cualquier momento explotaba todo; hoy me voy contento a pesar de no haber ganado”. Esa madurez del hincha es el refuerzo más importante del mercado. Como bien resumió el hincha: “Esto es San Martín, estamos preparados para renegar un poco, pero bancando como siempre”. El “Santo” no pudo ganar en el campo de juego, pero se llevó un triunfo que igualmente vale mucho: recuperó la alegría y la tranquilidad de sentirse, nuevamente, en casa.