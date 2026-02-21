Fallas en LPF Play durante Almagro-San Martín: bronca y quejas de los hinchas

El partido entre San Martín y Almagro, por la Primera Nacional, estuvo marcado por serios problemas técnicos en la señal de LPF Play, el nuevo sistema de transmisión de la categoría.
En el primer tiempo, la imagen se congeló alrededor del minuto 35 y no regresó hasta el entretiempo, dejando sin emisión el tramo final de la etapa. En el complemento ocurrió algo similar: la transmisión volvió a trabarse cerca del minuto 30 y recién se reanudó una vez terminado el encuentro.
La situación generó un fuerte descontento entre los hinchas del “Santo”, que manifestaron su bronca en redes sociales por no poder ver los minutos decisivos del partido.
Muchos señalaron que, al tratarse de una plataforma paga (solamente es gratuito por las primeras tres fechas), esperan mayor estabilidad en el servicio.
El triunfo por 1-0 terminó siendo festejado, pero con críticas hacia un sistema que presentó varias fallas.