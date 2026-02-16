Secciones
"Entiendo el enojo": Óscar Romero rompe el silencio antes de sumarse a Huracán

El talentoso volante paraguayo explicó su polémica decisión de jugar en el clásico rival de San Lorenzo. Su gran objetivo: convencer a Gustavo Alfaro de llevarlo al Mundial 2026.

CRUZA DE VEREDA. Óscar Romero jugará en Huracán y se suma a la lista de jugadores que estuvieron tanto en el Globo como en San Lorenzo. CRUZA DE VEREDA. Óscar Romero jugará en Huracán y se suma a la lista de jugadores que estuvieron tanto en el "Globo" como en San Lorenzo.
Hace 2 Hs

La noticia sacudió el mercado de pases local: Óscar Romero, con pasado reciente en San Lorenzo, será el nuevo refuerzo de Huracán. El paraguayo, que también registra pasos por Racing y Boca, rompió el silencio en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi antes de viajar a Buenos Aires para sellar su vínculo con el "Globo". Consciente del revuelo que generó su llegada a Parque Patricios, el futbolista de 33 años no esquivó la controversia sobre la rivalidad histórica entre ambos clubes.

El profesionalismo por encima del sentimiento

Respecto a la bronca que despertó su decisión en Boedo, Romero fue sumamente claro y empático, aunque firme en su postura profesional. "Obviamente que uno entiende el enojo. De este lado uno toma decisiones más profesional, distante a lo que es el fanatismo", expresó en diálogo con ABC de Paraguay. El volante, que llega proveniente del Inter, se mostró agradecido por el interés de la dirigencia quemera y aseguró que su prioridad es devolver esa confianza dentro del campo de juego, más allá de cualquier identificación pasada. "Es súper entendible, me tocó estar en San Lorenzo junto a Ángel y soy un agradecido con el club, pero hoy me toca tomar esta decisión", añadió para cerrar el tema.

El sueño mundialista y la deuda con Cerro Porteño

El trasfondo de su regreso a la Argentina tiene un nombre propio: Gustavo Alfaro. Romero anhela recuperar el rodaje necesario para ser tenido en cuenta por el entrenador de la selección de Paraguay de cara al Mundial 2026. El "Melli" llega a un Huracán que viene de vencer a Sarmiento y busca en la continuidad competitiva de la Liga Profesional su pasaporte de regreso a la "Albirroja". Según sus propias palabras, Parque Patricios es el escenario ideal para recuperar el nivel que la máxima cita del fútbol le exige.

Por último, el enganche despejó los rumores sobre un posible retorno frustrado a Cerro Porteño, el club donde debutó profesionalmente. Romero desmintió haber rechazado una propuesta del "Ciclón" de Barrio Obrero, asegurando que en este mercado de pases la institución ni siquiera se puso en contacto con él. "Muchas veces se dijo que me llamaron y no fue así. Habíamos dicho que este año queríamos tener un desafío fuera del país", explicó, dejando en claro que su hoja de ruta estaba trazada lejos de Paraguay y que hoy su presente tiene los colores del "Globo".

Temas Buenos AiresClub Atlético San LorenzoClub Atlético HuracánLiga Profesional de FútbolTorneo Apertura 2026
