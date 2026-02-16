"Entiendo el enojo": Óscar Romero rompe el silencio antes de sumarse a Huracán

Respecto a la bronca que despertó su decisión en Boedo, Romero fue sumamente claro y empático, aunque firme en su postura profesional. "Obviamente que uno entiende el enojo. De este lado uno toma decisiones más profesional, distante a lo que es el fanatismo", expresó en diálogo con ABC de Paraguay. El volante, que llega proveniente del Inter, se mostró agradecido por el interés de la dirigencia quemera y aseguró que su prioridad es devolver esa confianza dentro del campo de juego, más allá de cualquier identificación pasada. "Es súper entendible, me tocó estar en San Lorenzo junto a Ángel y soy un agradecido con el club, pero hoy me toca tomar esta decisión", añadió para cerrar el tema.