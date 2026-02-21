Guerra comercial y tensión interna: Donald Trump sube los aranceles globales tras el revés de la Corte

Las encuestas reflejan esa preocupación. Un sondeo de ABC News/Washington Post/Ipsos, realizado antes del fallo judicial, mostró que el 64% de los estadounidenses desaprueba la gestión de los aranceles por parte del presidente. Incluso dentro del Partido Republicano emergen fisuras: mientras la mayoría de los votantes identificados con el movimiento MAGA respalda la estrategia, el apoyo cae de manera significativa entre los republicanos no alineados con ese sector.