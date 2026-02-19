Trump envía aviones y barcos para el caso de guerra con Irán

Washington también ha enviado una gran flota de aeronaves, según reportes de inteligencia de fuentes abiertas en X y el sitio web de seguimiento de vuelos Flightradar24. Entre ellas se incluyen cazas furtivos F-22 Raptor, aviones de combate F-15 y F-16, y aeronaves de reabastecimiento en vuelo KC-135, necesarias para sostener sus operaciones. Ayer, Flightradar24 mostró varios KC-135 volando cerca o dentro de Medio Oriente, así como aviones de alerta temprana y control aerotransportado E3 Sentry, y aviones de carga en la región.