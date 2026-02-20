Revés histórico para Trump: la Corte Suprema anuló sus aranceles masivos y limitó el poder presidencial

En un fallo con ondas de choque globales, la Corte Suprema de los Estados Unidos invalidó hoy los aranceles generalizados impuestos por el presidente Donald Trump. La sentencia marcó un límite drástico a las facultades del Ejecutivo, al considerar que la administración utilizó de forma indebida una ley de emergencias nacionales para aplicar gravámenes que, en la práctica, rediseñaron el comercio mundial.