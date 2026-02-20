Secciones
Revés histórico para Trump: la Corte Suprema anuló sus aranceles masivos y limitó el poder presidencial

El máximo tribunal dictaminó que el Ejecutivo abusó de las leyes de emergencia nacional para imponer gravámenes comerciales.

Hace 1 Hs

En un fallo con ondas de choque globales, la Corte Suprema de los Estados Unidos invalidó hoy los aranceles generalizados impuestos por el presidente Donald Trump. La sentencia marcó un límite drástico a las facultades del Ejecutivo, al considerar que la administración utilizó de forma indebida una ley de emergencias nacionales para aplicar gravámenes que, en la práctica, rediseñaron el comercio mundial.

El fin de la "vía de emergencia"

El eje del conflicto era la interpretación de una norma concebida exclusivamente para crisis de seguridad nacional. Trump la había convertido en su principal arma de negociación, imponiendo aranceles masivos bajo el argumento de proteger la soberanía económica. 

Sin embargo, el máximo tribunal dictaminó que estas herramientas no pueden utilizarse como un cheque en blanco para alterar la política comercial ordinaria sin el aval del Congreso.

Impacto en la recaudación y los mercados

La decisión no solo es política, sino profundamente fiscal. El esquema arancelario de Trump proyectaba ingresos por billones de dólares durante la próxima década, fondos que la Casa Blanca planeaba destinar a la reducción de la deuda pública.

Con la anulación, este escenario de ingresos colapsa, al obligar al Gobierno a buscar alternativas legales o legislativas para sostener su plan económico.

Un mensaje al mundo

A nivel internacional, el fallo ofreció un respiro a los socios comerciales y grandes exportadores que habían ajustado sus cadenas de suministro ante el proteccionismo de Washington. Si bien esto podría aliviar la inflación para los consumidores estadounidenses e importadores, introduce una nueva etapa de incertidumbre regulatoria mientras el Ejecutivo intenta reconfigurar su estrategia dentro de los límites impuestos por la Justicia.

