Ciudades de Estados Unidos resisten el plan de encerrar migrantes en galpones

ROXBURY, Estados Unidos.- Los residentes de un suburbio conservador en Nueva Jersey estallaron en protesta contra los planes de convertir un enorme almacén en un centro de detención de inmigrantes, una medida que es parte de la campaña de deportaciones masivas del gobierno estadounidense de Donald Trump.
El aumento en los arrestos de inmigrantes alimenta la demanda de más centros de retención, y las autoridades han comenzado a considerar centros logísticos vacíos para ello. “Esto es un almacén. Está diseñado para guardar paquetes y mercancías, no seres humanos”, dijo frente a un gran edificio blanco William Angus, de 55 años, que lidera las protestas contra los planes en la localidad de Roxbury. Con casi 46.500 metros cuadrados, la estructura tiene varios puertos de carga para camiones y se encuentra junto a otro almacén.
Desde Texas hasta Pensilvania, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ya ha comprado o alquilado al menos ocho instalaciones de este tipo para convertirlas en centros de detención. Sin embargo, la agencia federal encargada de la ofensiva migratoria se ha retirado de algunos lugares por el rechazo de la población.
Con la esperanza de disuadir a ICE de instalarse en su localidad, unas 500 personas en Roxbury un suburbio con baja criminalidad que votó por Trump en 2024- se apostaron esta semana a lo largo de una acera. “No somos un pueblo carcelario”, se leía en las pancartas de los manifestantes. “ICE, fuera de nuestro vecindario”, mostraban otras.
Indignación
Algunos evocaron la muerte de dos manifestantes a manos de agentes federales en Minneapolis en enero, que provocaron indignación en todo el país. Las encuestas sugieren que ICE ha perdido apoyo entre los estadounidenses debido a sus tácticas agresivas.
“No quiero campos de concentración inhumanos en mi país, y mucho menos aquí mismo en Nueva Jersey”, dijo Heidi, una enfermera de 50 años que prefirió no dar su apellido.
El ayuntamiento republicano aprobó una resolución mayormente simbólica en contra de una posible instalación de ICE en Roxbury, a unos 40 kilómetros al oeste de Nueva York.