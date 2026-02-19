Ciudades de Estados Unidos resisten el plan de encerrar migrantes en galpones

El aumento en los arrestos de inmigrantes alimenta la demanda de más centros de retención, y las autoridades han comenzado a considerar centros logísticos vacíos para ello. “Esto es un almacén. Está diseñado para guardar paquetes y mercancías, no seres humanos”, dijo frente a un gran edificio blanco William Angus, de 55 años, que lidera las protestas contra los planes en la localidad de Roxbury. Con casi 46.500 metros cuadrados, la estructura tiene varios puertos de carga para camiones y se encuentra junto a otro almacén.