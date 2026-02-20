Trump criticó el fallo de la Corte Suprema de EEUU y anunció que impondrá nuevos aranceles del 10%

Entre las medidas afectadas por la decisión judicial destacan la tarifa global base del 10% a las importaciones y los gravámenes recíprocos contra socios comerciales, así como aranceles adicionales del 25% a México y Canadá, implementados para presionar el control del tráfico de drogas en la frontera. Además, se incluye la eliminación de la exención arancelaria para envíos de bajo valor, con impacto en el comercio electrónico, y el aumento de aranceles hasta un 50% sobre productos de Brasil e India, vinculados a sanciones indirectas por cuestiones diplomáticas.