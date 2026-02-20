Secciones
Mundo

Trump criticó el fallo de la Corte Suprema de EEUU y anunció que impondrá nuevos aranceles del 10%

El republicano calificó la sentencia de “profundamente decepcionante” y dijo sentirse “absolutamente avergonzado” por la decisión de los magistrados.

ARANCELES. Donald Trump rechazó la decisión de la Corte de EEUU. ARANCELES. Donald Trump rechazó la decisión de la Corte de EEUU.
Hace 2 Hs

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que está “profundamente decepcionado” luego del fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que anuló los aranceles generalizados que había impuesto su administración.

En ese contexto, anunció que firmará una orden para imponer un arancel global del 10% durante 150 días bajo la Sección 122 de la ley de comercio de 1974. Esa normativa otorga al mandatario el poder de aplicar restricciones temporales de importación de hasta el 15% en situaciones de “problemas graves y significativos” de balanza de pagos, sin requerir investigaciones ni limitaciones adicionales.

Revés histórico para Trump: la Corte Suprema anuló sus aranceles masivos y limitó el poder presidencial

Revés histórico para Trump: la Corte Suprema anuló sus aranceles masivos y limitó el poder presidencial

Trump afirmó que estos nuevos aranceles se sumarán a los ya vigentes y subrayó que su Gobierno explora alternativas legales tras el revés judicial. “Tenemos alternativas, grandes alternativas. Podría ser más dinero. Recaudaremos más dinero y seremos mucho más fuertes por ello”, declaró en la Casa Blanca. Agregó que el Ejecutivo ha iniciado varias investigaciones de prácticas comerciales desleales bajo el artículo 301, con el objetivo de “proteger a nuestro país de las prácticas comerciales desleales de otros países y empresas”.

El presidente calificó la sentencia de “profundamente decepcionante” y expresó sentirse “absolutamente avergonzado” por la decisión de los magistrados que votaron en contra de su postura. Trump sugirió que el tribunal fue influenciado por “intereses extranjeros y un movimiento político mucho más pequeño de lo que la gente podría imaginar”.

“El fallo de la Corte Suprema sobre los aranceles es profundamente decepcionante, y me avergüenzo de ciertos miembros de la corte por no tener el coraje de hacer lo correcto para nuestro país”, dijo el mandatario.

“Al leer las opiniones discrepantes, nadie puede argumentar en contra. Los países extranjeros que nos han estado estafando durante años están eufóricos. Están tan felices y bailando en las calles, pero no bailarán por mucho tiempo, se lo aseguro”, afirmó Trump. En tanto, sostuvo: “El tribunal se ha dejado influenciar por intereses extranjeros”.

Nuevos aranceles tras el revés judicial 

Entre las medidas afectadas por la decisión judicial destacan la tarifa global base del 10% a las importaciones y los gravámenes recíprocos contra socios comerciales, así como aranceles adicionales del 25% a México y Canadá, implementados para presionar el control del tráfico de drogas en la frontera. Además, se incluye la eliminación de la exención arancelaria para envíos de bajo valor, con impacto en el comercio electrónico, y el aumento de aranceles hasta un 50% sobre productos de Brasil e India, vinculados a sanciones indirectas por cuestiones diplomáticas.

Temas Donald TrumpEstados Unidos
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Trump ordenó publicar archivos secretos sobre ovnis tras acusar a Obama de filtrar información

Trump ordenó publicar archivos secretos sobre ovnis tras acusar a Obama de filtrar información

Revés histórico para Trump: la Corte Suprema anuló sus aranceles masivos y limitó el poder presidencial

Revés histórico para Trump: la Corte Suprema anuló sus aranceles masivos y limitó el poder presidencial

Emisiones de gases: Trump revoca una ley climática clave en Estados Unidos

Emisiones de gases: Trump revoca una ley climática clave en Estados Unidos

Trump envía aviones y barcos para el caso de guerra con Irán

Trump envía aviones y barcos para el caso de guerra con Irán

Ciudades de Estados Unidos resisten el plan de encerrar migrantes en galpones

Ciudades de Estados Unidos resisten el plan de encerrar migrantes en galpones

Lo más popular
Mirá cómo votaron los diputados tucumanos el proyecto de reforma laboral
1

Mirá cómo votaron los diputados tucumanos el proyecto de reforma laboral

Una defensora prepara una denuncia contra Patricio Ledezma, el joven agredido en Tafí del Valle
2

Una defensora prepara una denuncia contra Patricio Ledezma, el joven agredido en Tafí del Valle

Murió Eric Dane, estrella de Grey’s Anatomy y Euphoria, tras luchar contra una enfermedad devastadora
3

Murió Eric Dane, estrella de Grey’s Anatomy y Euphoria, tras luchar contra una enfermedad devastadora

Cómo es el departamento donde vive Mirtha Legrand, a días de cumplir 99 años
4

Cómo es el departamento donde vive Mirtha Legrand, a días de cumplir 99 años

Reforma laboral: con modificaciones, Diputados votó a favor y el proyecto vuelve al Senado
5

Reforma laboral: con modificaciones, Diputados votó a favor y el proyecto vuelve al Senado

Diputados aprobó la reforma laboral y Pelli defendió el proyecto: “Si no estás bien parado, el kirchnerismo te lleva puesto”
6

Diputados aprobó la reforma laboral y Pelli defendió el proyecto: “Si no estás bien parado, el kirchnerismo te lleva puesto”

Más Noticias
Cómo es el departamento donde vive Mirtha Legrand, a días de cumplir 99 años

Cómo es el departamento donde vive Mirtha Legrand, a días de cumplir 99 años

El síntoma silencioso de la ELA que tuvo Eric Dane antes de recibir su diagnóstico

El síntoma silencioso de la ELA que tuvo Eric Dane antes de recibir su diagnóstico

Cáncer de colon: el síntoma clave que permite detectarlo a tiempo

Cáncer de colon: el síntoma clave que permite detectarlo a tiempo

Hay alerta por tormentas eléctricas en 11 provincias: cómo estará el clima el fin de semana

Hay alerta por tormentas eléctricas en 11 provincias: cómo estará el clima el fin de semana

Una defensora prepara una denuncia contra Patricio Ledezma, el joven agredido en Tafí del Valle

Una defensora prepara una denuncia contra Patricio Ledezma, el joven agredido en Tafí del Valle

Horóscopo chino: cómo impactará la intensidad del Caballo de Fuego en cada signo, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: cómo impactará la intensidad del Caballo de Fuego en cada signo, según Ludovica Squirru

Reforma laboral: con modificaciones, Diputados votó a favor y el proyecto vuelve al Senado

Reforma laboral: con modificaciones, Diputados votó a favor y el proyecto vuelve al Senado

Mirá cómo votaron los diputados tucumanos el proyecto de reforma laboral

Mirá cómo votaron los diputados tucumanos el proyecto de reforma laboral

Comentarios