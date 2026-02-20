Trump criticó el fallo de la Corte Suprema de EEUU y anunció que impondrá nuevos aranceles del 10%

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que está “profundamente decepcionado” luego del fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que anuló los aranceles generalizados que había impuesto su administración.
En ese contexto, anunció que firmará una orden para imponer un arancel global del 10% durante 150 días bajo la Sección 122 de la ley de comercio de 1974. Esa normativa otorga al mandatario el poder de aplicar restricciones temporales de importación de hasta el 15% en situaciones de “problemas graves y significativos” de balanza de pagos, sin requerir investigaciones ni limitaciones adicionales.
Trump afirmó que estos nuevos aranceles se sumarán a los ya vigentes y subrayó que su Gobierno explora alternativas legales tras el revés judicial. “Tenemos alternativas, grandes alternativas. Podría ser más dinero. Recaudaremos más dinero y seremos mucho más fuertes por ello”, declaró en la Casa Blanca. Agregó que el Ejecutivo ha iniciado varias investigaciones de prácticas comerciales desleales bajo el artículo 301, con el objetivo de “proteger a nuestro país de las prácticas comerciales desleales de otros países y empresas”.
El presidente calificó la sentencia de “profundamente decepcionante” y expresó sentirse “absolutamente avergonzado” por la decisión de los magistrados que votaron en contra de su postura. Trump sugirió que el tribunal fue influenciado por “intereses extranjeros y un movimiento político mucho más pequeño de lo que la gente podría imaginar”.
“El fallo de la Corte Suprema sobre los aranceles es profundamente decepcionante, y me avergüenzo de ciertos miembros de la corte por no tener el coraje de hacer lo correcto para nuestro país”, dijo el mandatario.
“Al leer las opiniones discrepantes, nadie puede argumentar en contra. Los países extranjeros que nos han estado estafando durante años están eufóricos. Están tan felices y bailando en las calles, pero no bailarán por mucho tiempo, se lo aseguro”, afirmó Trump. En tanto, sostuvo: “El tribunal se ha dejado influenciar por intereses extranjeros”.
Nuevos aranceles tras el revés judicial
Entre las medidas afectadas por la decisión judicial destacan la tarifa global base del 10% a las importaciones y los gravámenes recíprocos contra socios comerciales, así como aranceles adicionales del 25% a México y Canadá, implementados para presionar el control del tráfico de drogas en la frontera. Además, se incluye la eliminación de la exención arancelaria para envíos de bajo valor, con impacto en el comercio electrónico, y el aumento de aranceles hasta un 50% sobre productos de Brasil e India, vinculados a sanciones indirectas por cuestiones diplomáticas.