Las cinco claves de la goleada de Tarucas en su debut ante Selknam

¿Cómo se hace hervir La Caldera del Parque? Tarucas encontró la respuesta en el segundo tiempo. Ignacio Marquieguez encendió la reacción, Francisco Moreno y Tomás Vanni alimentaron el fuego, y Thiago Sbrocco llevó la temperatura al máximo. El tercera línea, con una recuperación, un amague y una corrida decisiva en los minutos finales, selló el 41-13 que desató la ebullición en Tucumán. La fogata está encendida. Todavía hay detalles por ajustar, pero el estreno dejó una certeza: el proyecto crece dentro del Súper Rugby Américas. Y cuando encuentra eficacia y orden, ilusiona. Mucho. Ese equilibrio terminó por quebrar a Selknam.