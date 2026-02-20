El Súper Rugby Américas 2026 cambia las reglas: rojas de 20 minutos y sin TMO

El fundamento de la medida apunta a generar mayor fluidez en el juego, reducir las interrupciones y empoderar a los oficiales de partido en la toma de decisiones. En un contexto global en el que se debate si el uso del TMO realmente agrega valor al espectáculo, el certamen sudamericano optará por prescindir de esa herramienta tecnológica durante toda la temporada.