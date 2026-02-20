El Súper Rugby Américas 2026 cambia las reglas: rojas de 20 minutos y sin TMO

El Super Rugby Américas 2026 traerá modificaciones reglamentarias que impactarán directamente en el desarrollo de los partidos. La organización, en acuerdo con las franquicias participantes, confirmó dos cambios centrales: las tarjetas rojas tendrán una extensión de 20 minutos y no habrá TMO (Television Match Official) durante la temporada.
Rojas con límite de 20 minutos
A partir de esta edición, todas las tarjetas rojas implicarán que el equipo infractor juegue con un hombre menos durante 20 minutos. Cumplido ese período, podrá completar nuevamente sus quince jugadores con un integrante que esté en el banco de suplentes al momento de la sanción.
El jugador expulsado no podrá reingresar al campo de juego y, una vez finalizado el encuentro, deberá someterse al correspondiente proceso disciplinario para determinar si corresponde una sanción adicional.
La decisión que tome el referí junto a sus asistentes será definitiva y se sostendrá sin posibilidad de revisión externa durante el partido.
Sin TMO en 2026
La otra gran novedad es que el torneo no contará con TMO. Es decir, no habrá oficial de televisión que intervenga para revisar jugadas polémicas o decisiones arbitrales.
El fundamento de la medida apunta a generar mayor fluidez en el juego, reducir las interrupciones y empoderar a los oficiales de partido en la toma de decisiones. En un contexto global en el que se debate si el uso del TMO realmente agrega valor al espectáculo, el certamen sudamericano optará por prescindir de esa herramienta tecnológica durante toda la temporada.
De esta manera, el Súper Rugby Américas apuesta por un rugby más dinámico, con menos pausas y con árbitros que asumirán un rol aún más determinante dentro del campo de juego.