Tarucas inicia su camino en el Super Rugby Américas 2026: cómo y dónde ver el duelo ante Selknam

El debut de Tarucas en el Super Rugby Américas 2026 se disputará hoy desde las 21 y podrá verse a través de Disney+ (Plan Premium) y por ESPN 4. El encuentro marcará el inicio de la segunda temporada de la franquicia del NOA en el certamen continental y tendrá como rival a Selknam.
Cómo llegan ambas franquicias
Tarucas afronta su estreno en Tucumán con expectativas renovadas. Tras una primera campaña en la que no logró el pasaje a semifinales, el equipo dirigido por Álvaro Galindo inicia una nueva etapa con el liderazgo de Matías Orlando, referente de Los Pumas hasta hace poco tiempo y nuevo capitán del conjunto tucumano.
Enfrente estará Selknam, la franquicia chilena que funciona como plataforma del seleccionado trasandino, clasificado al Mundial de Australia 2027. Los chilenos fueron semifinalistas en 2025 y, pese a un rendimiento irregular durante el año, lograron meterse entre los cuatro mejores antes de caer ante Peñarol, luego campeón.
Qué buscan para el partido
Tarucas no contará con algunas piezas clave de 2025, como Simón Benítez Cruz, Nicolás Roger o Tomás Medina, pero apostará fuerte a la base del rugby tucumano y al regreso de jugadores con experiencia en el torneo como Máximo Ledesma, Mariano Muntaner y el ex Puma seven Tomás Elizalde. El objetivo es claro: mejorar lo hecho el año pasado y comenzar el torneo con solidez en casa.
Selknam, por su parte, mantuvo al neozelandés Jake Magnin como entrenador y sumó los regresos de Rodrigo Fernández y Lucas Berti desde el rugby europeo, buscando consolidar un proyecto que combina desarrollo y competitividad.
Los antecedentes
Será el tercer cruce entre ambas franquicias. En 2025 se repartieron triunfos: Tarucas ganó en Tucumán por 41-21 y Selknam se impuso en Santiago por 49-24. Esta noche habrá un nuevo capítulo en la historia reciente entre el NOA y Chile.