Tarucas inicia su camino en el Super Rugby Américas 2026: cómo y dónde ver el duelo ante Selknam

Qué buscan para el partido

Tarucas no contará con algunas piezas clave de 2025, como Simón Benítez Cruz, Nicolás Roger o Tomás Medina, pero apostará fuerte a la base del rugby tucumano y al regreso de jugadores con experiencia en el torneo como Máximo Ledesma, Mariano Muntaner y el ex Puma seven Tomás Elizalde. El objetivo es claro: mejorar lo hecho el año pasado y comenzar el torneo con solidez en casa.