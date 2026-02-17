Se formó en Lince, tuvo un pasado por Tarucas y este año defenderá los colores de Cobras en Brasil

“Elegí venir a Brasil para salir un poco de mi zona de confort”, admite. En Tucumán había construido su recorrido: años en la Academia, tiempo en el PlaDAR, la experiencia en Tarucas. Pero sentía que algo le faltaba. “Quizás estaba cómodo, no estaba al 100 por ciento. Era algo propio de la madurez”, reflexiona. Por eso el cambio no fue solo deportivo. Fue también personal. “Quería vivir solo, entrenarme solo, cocinarme solo. Que el cambio sea total”, indica.