Tarucas reaccionó a tiempo y goleó 41-13 a Selknam en su debut

El line, que había sido uno de los aspectos a corregir frente a Dogos, se transformó en una de las fortalezas. Así nació el primer try: Agustín Sarelli ganó en las alturas y, tras la continuidad, Ignacio Marquieguez apoyó la primera conquista. El envión anímico fue evidente. Cerrutti no logró ampliar la ventaja y el encuentro se fue al descanso con un 8-3 que dejaba la sensación de que había margen para mucho más.