El estacionamiento de Tarucas tendrá un fin solidario: todo lo recaudado será para el hogar de la Fundación FAI

La iniciativa forma parte de una alianza solidaria que busca trasladar los valores del rugby (solidaridad, compromiso y trabajo en equipo) a acciones concretas con impacto en la comunidad. Según se informó, el sistema de estacionamiento será fijado y señalizado en las zonas cercanas al estadio, con colaboración del área de Tránsito de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, que también participará en los operativos de ordenamiento y cortes de circulación los días de partido. El costo será de $5.000 y habrá cinco puntos de acceso habilitados, donde voluntarios de la FAI recibirán pagos mediante QR o efectivo y entregarán el correspondiente cupón.