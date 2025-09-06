Secciones
Alzheimer: los hábitos que son muy comunes y pueden acelerar la pérdida de memoria

Expertos detectaron dos nuevos factores de riesgo que podrían despertar esta enfermedad crónica.

Algunos hábitos pueden acelerar la pérdida de la memoria y provocar alzheimer Algunos hábitos pueden acelerar la pérdida de la memoria y provocar alzheimer
Hace 1 Hs

El alzheimer es la causa más común de demencia, sobre todo en personas mayores a los 65 años. Esta enfermedad neurodegenerativa que todavía no tiene cura, pero recientes investigaciones descubrieron dos nuevos factores de riesgo asociados a su desarrollo y aparición.

Esta afección se debe a cambios en el cerebro por la presencia de la proteína llamada beta amiloide que se acumula frecuentemente en el lóbulo temporal. La misma provoca inflamación y muerte progresiva de neuronas.

Crucigramas: ¿por qué estos juegos ayudan a frenar la demencia y el alzheimer?

Crucigramas: ¿por qué estos juegos ayudan a frenar la demencia y el alzheimer?

Los síntomas del alzheimer suelen ser progresivos e irreversibles, aunque existen tratamientos para retardar su desarrollo. Es una enfermedad que se caracteriza por la pérdida de la memoria, cambios de conducta y deterioro de las actividades básicas de la vida diaria de quien la padece.

Cuáles son los hábitos más comunes que pueden causar alzheimer

Una reciente investigación reveló dos nuevos factores de riesgo que podrían estar relacionados a contraer demencia. Estos se suman a la docena de causas ya conocidas, según publicó The Lancet.

Gracias al reciente estudio, la lista de hábitos comunes asociados al desarrollo de demencia pasó de 12 a 14 factores de riesgo. Las mismas, si se abordaran desde la infancia podrían evitar o retrasar casi la mitad de casos.

Los nuevos hallazgos vincularon la pérdida de visión y el colesterol alto al desarrollo de demencia, pérdida de memoria y Alzheimer. Los cuales se suman a:

Niveles más bajos de educación

Discapacidad auditiva

Presión arterial alta

Tabaquismo

Obesidad

Depresión

Onactividad física

Diabetes

Consumo excesivo de alcohol

Lesión cerebral traumática

Contaminación del aire

Aislamiento social

Esos factores están relacionados con el 40% de todos los casos de demencia. Entre ello los principales son: la discapacidad auditiva y el colesterol LDL alto, junto a una menor educación en los primeros años de vida y el aislamiento social en la vejez.

