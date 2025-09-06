Alzheimer: los hábitos que son muy comunes y pueden acelerar la pérdida de memoria

Esta afección se debe a cambios en el cerebro por la presencia de la proteína llamada beta amiloide que se acumula frecuentemente en el lóbulo temporal. La misma provoca inflamación y muerte progresiva de neuronas.
Los síntomas del alzheimer suelen ser progresivos e irreversibles, aunque existen tratamientos para retardar su desarrollo. Es una enfermedad que se caracteriza por la pérdida de la memoria, cambios de conducta y deterioro de las actividades básicas de la vida diaria de quien la padece.
Cuáles son los hábitos más comunes que pueden causar alzheimer
Una reciente investigación reveló dos nuevos factores de riesgo que podrían estar relacionados a contraer demencia. Estos se suman a la docena de causas ya conocidas, según publicó The Lancet.
Gracias al reciente estudio, la lista de hábitos comunes asociados al desarrollo de demencia pasó de 12 a 14 factores de riesgo. Las mismas, si se abordaran desde la infancia podrían evitar o retrasar casi la mitad de casos.
Los nuevos hallazgos vincularon la pérdida de visión y el colesterol alto al desarrollo de demencia, pérdida de memoria y Alzheimer. Los cuales se suman a:
Niveles más bajos de educación
Discapacidad auditiva
Presión arterial alta
Tabaquismo
Obesidad
Depresión
Onactividad física
Diabetes
Consumo excesivo de alcohol
Lesión cerebral traumática
Contaminación del aire
Aislamiento social
Esos factores están relacionados con el 40% de todos los casos de demencia. Entre ello los principales son: la discapacidad auditiva y el colesterol LDL alto, junto a una menor educación en los primeros años de vida y el aislamiento social en la vejez.