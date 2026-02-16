La fruta ideal para el desayuno que ayuda a controlar el azúcar en sangre

Después de un largo periodo de ayuno, poner atención a la primera comida del día resulta fundamental. Por mucho tiempo no se dio especial atención a los componentes del desayuno, sin embargo, diversas investigaciones demostraron que algunos alimentos son más indicados que otros a esta hora. En el caso de las frutas ¿cuáles son mejores para cuidar de nuestra azúcar en sangre pro la mañana?
Mantener niveles de azúcar en sangre estables resulta fundamental tanto para regular nuestra energía así como prevenir enfermedades como la diabetes y mantener una dieta equilibrada. Las frutas son alimentos más que beneficiosos para la salud, pero su contenido de azúcar natural puede influir en los valores de azúcar en sangre.
¿Cuáles son las frutas que elevan el azúcar en sangre?
Algunas frutas son consideradas de alto índice glucémico (IG). Esto quiere decir que pueden provocar aumentos rápidos en los niveles de azúcar en sangre. Algunos de estos alimentos son la sandía, con un IG de aproximadamente 72, así como las bananas maduras que presentan un IG de 62.
Sin embargo, no todas las frutas tienen el mismo impacto. Hay algunas que tienen un bajo índice glucémico y son seguras para el consumo sin provocar picos significativos en el azúcar en sangre. Ese es el caso de la frutas cítricas. Estas se consideran bajas en glucemia porque no afectan al azúcar en la sangre tanto como otros tipos.
¿Cuáles son las mejores frutas para tomar en el desayuno?
Las naranjas, limones, limas y pomelos son excelentes opciones para mantener estables los niveles de azúcar en sangre porque tienen un IG bajo y son ricas en vitamina C y fibra, lo que ayuda a ralentizar la absorción de azúcar en el cuerpo.
- Pomelo. Con un índice glucémico de 25, el pomelo es particularmente bajo en azúcar. Consumir medio pomelo en el desayuno puede ser una excelente manera de empezar el día sin preocuparse por picos de azúcar.
- Limón y lima. Aunque no se comen como una fruta entera, añadir jugo de limón o lima al agua o a las comidas puede agregar sabor sin afectar significativamente el azúcar en sangre.