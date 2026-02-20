Así es Marsh Farm, la modesta casa en la que “exiliarán” al príncipe Andrés

Cómo es Marsh Farm, el destino final del príncipe Andrés

Después de su arresto de este jueves, la decisión fue concluyente y los preparativos se aceleraron para el recibimiento del príncipe Andrés en Marsh Farm. El cambio para el exduque será drástico e implicará una disminución en sus comodidades. “No ha vivido en un lugar tan pequeño desde que dejó su departamento en el Palacio de Buckingham”, aseguraron fuentes cercanas a la familia real al periódico británico The Mirror.