Así es Marsh Farm, la modesta casa en la que “exiliarán” al príncipe Andrés

El perfil del príncipe Andrés -hoy, solo Andrés Mountbatten-Windsor– no deja de ser removido de sus lugares de comodidad desde el estallido del caso Epstein. Su amistad con el magnate financiero y agresor sexual infantil le valió no solo una detención de medio día este jueves, sino también el escarnio público, la remoción de los beneficios por sus títulos nobiliarios y prácticamente el exilio de la familia real británica.
En los 90 empezaron a circular los primeros rumores que vinculaban al tercer hijo de la reina Isabel II con Jeffrey Epstein. En 2001 se dio el quiebre definitivo cuando Virginia Giuffre contó públicamente que a sus 17 años fue obligada a mantener relaciones sexuales con el príncipe Andrés. Los intermediarios para los encuentros habían sido Epstein y su pareja, Ghislaine Maxwell.
Las constantes pérdidas del príncipe Andrés por su relación con Epstein
La decisión del príncipe de no romper vínculo con Epstein forzó a su hermano, el rey Carlos III, a pedirle que renunciara a sus títulos. Pero Andrés también fue desplazado del Castillo de Windsor, en el condado de Berkshire, donde vivía. En 2004 empezó a vivir en Royal Lodge, una casa de campo ubicada en el predio de Windsor.
Pero ahora incluso esa residencia dejó de ser el espacio adecuado para el príncipe. Su comportamiento y la mala imagen que llevó a la familia real británica le valieron una nueva exclusión. Por eso se está preparando una nueva, pequeña y modesta casa dentro de Sandringham, que se convertirá en la última morada del acusado de comportamiento inadecuado en cargo público.
Cómo es Marsh Farm, el destino final del príncipe Andrés
Después de su arresto de este jueves, la decisión fue concluyente y los preparativos se aceleraron para el recibimiento del príncipe Andrés en Marsh Farm. El cambio para el exduque será drástico e implicará una disminución en sus comodidades. “No ha vivido en un lugar tan pequeño desde que dejó su departamento en el Palacio de Buckingham”, aseguraron fuentes cercanas a la familia real al periódico británico The Mirror.
Se trata de un traslado físico pero también simbólico que deja expuesto el exilio que está atravesando Andrés. En Marsh Farm contará con solo cinco habitaciones y un equipo de atención personal severamente reducido. Se especula con que fue el propio rey quien le ofreció ayuda a su hermano con los servicios básicos del hogar, como jardinería, cocina y limpieza.
Marsh Farm muestra el deterioro que representa Andrés para la corona, pues por su ubicación y disposición del terreno, se sugirió que sus residentes se inscribieran en un sistema de alerta por inundaciones. La casa se encuentra en una llanura aluvial que recientemente debió ser fumigada por la presencia de roedores y otras plagas.