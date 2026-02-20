Secciones
Mundo

Así es Marsh Farm, la modesta casa en la que “exiliarán” al príncipe Andrés

El exilio del tercer hijo de la reina Isabel se transformó de algo simbólico en algo físico tras su arresto.

Así es Marsh Farm, la modesta casa en la que “exiliarán” al príncipe Andrés Foto: Joe Giddens/PA Images via Getty Images
Hace 29 Min

El perfil del príncipe Andrés -hoy, solo Andrés Mountbatten-Windsor– no deja de ser removido de sus lugares de comodidad desde el estallido del caso Epstein. Su amistad con el magnate financiero y agresor sexual infantil le valió no solo una detención de medio día este jueves, sino también el escarnio público, la remoción de los beneficios por sus títulos nobiliarios y prácticamente el exilio de la familia real británica.

Liberaron al ex príncipe Andrés tras ser detenido por una causa vinculada a Jeffrey Epstein

Liberaron al ex príncipe Andrés tras ser detenido por una causa vinculada a Jeffrey Epstein

En los 90 empezaron a circular los primeros rumores que vinculaban al tercer hijo de la reina Isabel II con Jeffrey Epstein. En 2001 se dio el quiebre definitivo cuando Virginia Giuffre contó públicamente que a sus 17 años fue obligada a mantener relaciones sexuales con el príncipe Andrés. Los intermediarios para los encuentros habían sido Epstein y su pareja, Ghislaine Maxwell.

Las constantes pérdidas del príncipe Andrés por su relación con Epstein

La decisión del príncipe de no romper vínculo con Epstein forzó a su hermano, el rey Carlos III, a pedirle que renunciara a sus títulos. Pero Andrés también fue desplazado del Castillo de Windsor, en el condado de Berkshire, donde vivía. En 2004 empezó a vivir en Royal Lodge, una casa de campo ubicada en el predio de Windsor.

Así es Marsh Farm, la modesta casa en la que “exiliarán” al príncipe Andrés

Pero ahora incluso esa residencia dejó de ser el espacio adecuado para el príncipe. Su comportamiento y la mala imagen que llevó a la familia real británica le valieron una nueva exclusión. Por eso se está preparando una nueva, pequeña y modesta casa dentro de Sandringham, que se convertirá en la última morada del acusado de comportamiento inadecuado en cargo público.

Cómo es Marsh Farm, el destino final del príncipe Andrés

Después de su arresto de este jueves, la decisión fue concluyente y los preparativos se aceleraron para el recibimiento del príncipe Andrés en Marsh Farm. El cambio para el exduque será drástico e implicará una disminución en sus comodidades. “No ha vivido en un lugar tan pequeño desde que dejó su departamento en el Palacio de Buckingham”, aseguraron fuentes cercanas a la familia real al periódico británico The Mirror.

Se trata de un traslado físico pero también simbólico que deja expuesto el exilio que está atravesando Andrés. En Marsh Farm contará con solo cinco habitaciones y un equipo de atención personal severamente reducido. Se especula con que fue el propio rey quien le ofreció ayuda a su hermano con los servicios básicos del hogar, como jardinería, cocina y limpieza.

Marsh Farm muestra el deterioro que representa Andrés para la corona, pues por su ubicación y disposición del terreno, se sugirió que sus residentes se inscribieran en un sistema de alerta por inundaciones. La casa se encuentra en una llanura aluvial que recientemente debió ser fumigada por la presencia de roedores y otras plagas.

Temas Reino UnidoLondresInglaterraPríncipe Andrés
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
¿Quién es Andrés Mountbatten-Windsor?: de príncipe-oveja negra, a acusado en el caso Epstein

¿Quién es Andrés Mountbatten-Windsor?: de príncipe-oveja negra, a acusado en el caso Epstein

¿Por qué el Príncipe Andrés perdió sus títulos? El oscuro acuerdo que lo borró de la Familia Real

¿Por qué el Príncipe Andrés perdió sus títulos? El oscuro acuerdo que lo borró de la Familia Real

El rey Carlos III, tras la detención del príncipe Andrés: “La ley debe seguir su curso”

El rey Carlos III, tras la detención del príncipe Andrés: “La ley debe seguir su curso”

Lo más popular
Mirá cómo votaron los diputados tucumanos el proyecto de reforma laboral
1

Mirá cómo votaron los diputados tucumanos el proyecto de reforma laboral

Reforma laboral: con modificaciones, Diputados votó a favor y el proyecto vuelve al Senado
2

Reforma laboral: con modificaciones, Diputados votó a favor y el proyecto vuelve al Senado

Una defensora prepara una denuncia contra Patricio Ledezma, el joven agredido en Tafí del Valle
3

Una defensora prepara una denuncia contra Patricio Ledezma, el joven agredido en Tafí del Valle

Sí, tus hijos miran porno y este es el efecto que causa en sus cerebros
4

Sí, tus hijos miran porno y este es el efecto que causa en sus cerebros

Seis gobernadores ayudaron para que La Libertad Avanza logre avanzar con la ley de reforma laboral
5

Seis gobernadores ayudaron para que La Libertad Avanza logre avanzar con la ley de reforma laboral

Murió Eric Dane, estrella de Grey’s Anatomy y Euphoria, tras luchar contra una enfermedad devastadora
6

Murió Eric Dane, estrella de Grey’s Anatomy y Euphoria, tras luchar contra una enfermedad devastadora

Más Noticias
Las últimas declararciones de Eric Dane antes de morir y el sueño que no pudo cumplir

Las últimas declararciones de Eric Dane antes de morir y el sueño que no pudo cumplir

Mirá cómo votaron los diputados tucumanos el proyecto de reforma laboral

Mirá cómo votaron los diputados tucumanos el proyecto de reforma laboral

Murió Eric Dane, estrella de Grey’s Anatomy y Euphoria, tras luchar contra una enfermedad devastadora

Murió Eric Dane, estrella de Grey’s Anatomy y Euphoria, tras luchar contra una enfermedad devastadora

Therian, género y cultura digital: la era donde todo convive en el mismo plano

Therian, género y cultura digital: la era donde todo convive en el mismo plano

Cierra Fate y más de 900 trabajadores quedan afectados: “De esenciales pasamos a ser descartables”

Cierra Fate y más de 900 trabajadores quedan afectados: “De esenciales pasamos a ser descartables”

Vuelven las tormentas eléctricas y las máximas de 40° a dos sectores del país: hay alerta amarilla en seis provincias

Vuelven las tormentas eléctricas y las máximas de 40° a dos sectores del país: hay alerta amarilla en seis provincias

La carne sube otra vez en Tucumán y el asado se convierte cada vez más en un gusto selectivo

La carne sube otra vez en Tucumán y el asado se convierte cada vez más en un gusto selectivo

El rincón secreto de Robert Duvall en el Norte Argentino: así es la estancia que compartió con su esposa salteña y hoy es un hotel de lujo

El rincón secreto de Robert Duvall en el Norte Argentino: así es la estancia que compartió con su esposa salteña y hoy es un hotel de lujo

Comentarios