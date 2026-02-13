Secciones
Agresión en Tafí del Valle: Santiago Bagne declaró e identificó a personas que aparecen en los videos

El joven brindó su versión de los hechos y luego respondió preguntas tanto del fiscal como del querellante José María Molina.

ATAQUE EN TAFÍ DEL VALLE. Santiago Bagne, uno de los imputados, declaró ante la Justicia. ATAQUE EN TAFÍ DEL VALLE. Santiago Bagne, uno de los imputados, declaró ante la Justicia. LA GACETA / FOTO DE OSVALDO RIPOLL.
Hace 1 Hs

Una jornada clave se vivió este viernes en la causa que investiga la agresión sufrida por Patricio Ledezma (19) a la salida de un boliche en Tafí del Valle el pasado 29 de enero. Santiago Bagne, uno de los imputados, rompió el silencio y declaró ante la fiscalía conducida por Gerardo Salas.

Durante su declaración, que se extendió por una hora y media, el joven brindó su versión de los hechos y luego respondió preguntas tanto del fiscal como del querellante José María Molina

El acusado aseguró que no participó de la pelea y que solo intervino para separar. También reconoció que había sido expulsado del boliche tras un incidente y que permaneció afuera esperando a sus amigos, ya que debía ir a la cabaña de uno de ellos a retirar ropa.

Ataque en Tafí del Valle: “El tiempo y las pruebas que aparecen en el expediente aclararán este caso”, sostuvo la querella

Fuentes judiciales indicaron que durante la audiencia se le exhibieron videos y fotografías en los que identificó a casi 10 personas, entre ellas César Máximo Carreras, Belisario Iturbe, Mariano Costa Rojano y Santiago Fernández.

Desde la querella, en cambio, sostuvieron que lo más relevante fue el reconocimiento de que en el hecho participó un grupo de más de 10 personas, lo que -según indicaron- permitió avanzar en la identificación de varios de los presuntos involucrados.

Agresión en Tafí del Valle: Santiago Bagne declaró e identificó a personas que aparecen en los videos LA GACETA / FOTO DE OSVALDO RIPOLL.

Las partes realizaron distintas lecturas sobre la declaración. Por un lado, los defensores Macario Santamarina y Gonzalo Ascárate consideraron que el testimonio fue contundente y sin fisuras. Además, señalaron que en las imágenes analizadas se observa a una sola persona agrediendo a Ledezma.

Agresión en Tafí del Valle: posturas que generan polémica en la investigación

El Ministerio Público

Según la acusación de la fiscal Mónica García de Targa, un grupo de al menos 15 jóvenes golpeó a Patricio Ledezma a la salida de un boliche en Tafí del Valle. A través del auxiliar Hugo Campos, sostuvo que el joven intentó escapar, pero lo hicieron caer en el interior de una zanja y luego le propinaron golpes de puño y patadas que le provocaron lesiones constatadas por el médico forense. Aún no se determinó la participación de cada uno de los sospechosos.

La querella

José María Molina, representante legal de Patricio Ledezma, sostuvo que el joven fue atacado a raíz de un incidente ocurrido en el interior del boliche, cuando defendió a un amigo. Indicó que los señalados lo esperaron durante varios minutos hasta que saliera del local para agredirlo. Remarcó que no se trató de una pelea, sino de un ataque de varias personas contra una sola, que se encontraba indefensa. Consideró además que la acusación debería agravarse.

Las defensas

Los defensores sostuvieron que Patricio Ledezma fue quien inició la pelea en el interior del boliche. Destacaron además que el denunciante, al salir del local, agredió a uno de sus asistidos. Desmintieron que haya sido atacado en patota y afirmaron que se trató de una pelea mano a mano. Los profesionales que representan a los acusados y a los mencionados aseguraron que ninguno de ellos participó de la agresión y que sólo intentaron separar.

