Violencia en Tafí del Valle: “Deberíamos estar agradeciendo que no se haya registrado una víctima fatal”, dice la querella

“Con las nuevas evidencias claramente mejora la posición de la acusación. Día a día se recolecta información que acredita el ataque premeditado y artero por parte de muchos contra uno. Los propios imputados lo reconocen y, con los propios indicios que presentan, demuestran el accionar de estos jóvenes”, sostuvo José María Molina, representante legal de Patricio Ledezma.
El profesional también cuestionó la estrategia de desvirtuar el caso cuestionando la imputación original. “La propia defensa dejó firme la imputación en la primera audiencia; luego la consintió en la declaración de imputado que brindó (Santiago) Bagne. Hablar de una imputación nula sería ir contra sus propios pasos”, sostuvo Molina.
“Igualmente, esta querella solicitará al Ministerio Público que, en base a la identificación de otras personas, precise correctamente las conductas delictivas que podrían haber desplegado estos señalados”, finalizó el profesional.
Las lesiones
El abogado también se mostró preocupado por los cuestionamientos a las lesiones que presentó Ledezma. “No resulta lógico pensar que, porque el informe forense diga que mi defendido tenía un mes de recuperación por las lesiones que sufrió, se deba descartar que fue atacado por una patota”, añadió. “En la historia clínica del hospital adonde fue trasladado por sus amigos, minutos después del ataque, quedó registrado que sufrió hemorragia en uno de sus ojos y lesiones en el otro, cortes en la espalda y problemas en los hombros. Además, adjuntamos un informe odontológico en el que se confirman daños en tres piezas dentarias y un certificado del daño psicológico que le generaron”, acotó.
“¿Acaso piensan que todo ese daño fue causado por una sola persona? ¿El video que acompaña la querella y luego la defensa sería una puesta en escena? Hoy debemos estar agradeciendo que Patricio no haya sido una víctima fatal”, finalizó Molina.