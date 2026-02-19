Secciones
Seguridad

Violencia en Tafí del Valle: “Deberíamos estar agradeciendo que no se haya registrado una víctima fatal”, dice la querella
José María Molina y Patricio Ledezma. José María Molina y Patricio Ledezma.
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 1 Hs

“Con las nuevas evidencias claramente mejora la posición de la acusación. Día a día se recolecta información que acredita el ataque premeditado y artero por parte de muchos contra uno. Los propios imputados lo reconocen y, con los propios indicios que presentan, demuestran el accionar de estos jóvenes”, sostuvo José María Molina, representante legal de Patricio Ledezma.

El profesional también cuestionó la estrategia de desvirtuar el caso cuestionando la imputación original. “La propia defensa dejó firme la imputación en la primera audiencia; luego la consintió en la declaración de imputado que brindó (Santiago) Bagne. Hablar de una imputación nula sería ir contra sus propios pasos”, sostuvo Molina.

“Igualmente, esta querella solicitará al Ministerio Público que, en base a la identificación de otras personas, precise correctamente las conductas delictivas que podrían haber desplegado estos señalados”, finalizó el profesional.

Las lesiones

El abogado también se mostró preocupado por los cuestionamientos a las lesiones que presentó Ledezma. “No resulta lógico pensar que, porque el informe forense diga que mi defendido tenía un mes de recuperación por las lesiones que sufrió, se deba descartar que fue atacado por una patota”, añadió. “En la historia clínica del hospital adonde fue trasladado por sus amigos, minutos después del ataque, quedó registrado que sufrió hemorragia en uno de sus ojos y lesiones en el otro, cortes en la espalda y problemas en los hombros. Además, adjuntamos un informe odontológico en el que se confirman daños en tres piezas dentarias y un certificado del daño psicológico que le generaron”, acotó.

Agresión en Tafí del Valle: ¿fue una pelea o un ataque de una patota?

Agresión en Tafí del Valle: ¿fue una pelea o un ataque de una patota?

“¿Acaso piensan que todo ese daño fue causado por una sola persona? ¿El video que acompaña la querella y luego la defensa sería una puesta en escena? Hoy debemos estar agradeciendo que Patricio no haya sido una víctima fatal”, finalizó Molina.


Temas Tafí del ValleInseguridadViolenciaPatricio Ledezma
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
¿Cómo seguirá la causa contra Santiago Bagne por la agresión en Tafí del Valle?

¿Cómo seguirá la causa contra Santiago Bagne por la agresión en Tafí del Valle?

Agresión en Tafí del Valle: Santiago Bagne declaró e identificó a personas que aparecen en los videos

Agresión en Tafí del Valle: Santiago Bagne declaró e identificó a personas que aparecen en los videos

Ataque en Tafí del Valle: “El tiempo y las pruebas que aparecen en el expediente aclararán este caso”, sostuvo la querella

Ataque en Tafí del Valle: “El tiempo y las pruebas que aparecen en el expediente aclararán este caso”, sostuvo la querella

Ataque a un joven en Tafí del Valle: una causa que suma cada vez más nombres

Ataque a un joven en Tafí del Valle: una causa que suma cada vez más nombres

Lo más popular
UTA Tucumán confirma un paro de colectivos contra la reforma laboral en la previa a la cita en Diputados
1

UTA Tucumán confirma un paro de colectivos contra la reforma laboral en la previa a la cita en Diputados

Agresión en Tafí del Valle: la pelea previa que genera controrversias
2

Agresión en Tafí del Valle: la pelea previa que genera controrversias

Ataque en Tafí del Valle: la violencia arruinó el plan de vacaciones
3

Ataque en Tafí del Valle: la violencia arruinó el plan de vacaciones

Ataque en Tafí del Valle: una espera que despierta sospechas
4

Ataque en Tafí del Valle: una espera que despierta sospechas

La lista de nombres que Santiago Bagne aportó para profundizar la pesquisa
5

La lista de nombres que Santiago Bagne aportó para profundizar la pesquisa

La vertiente rusa del caso Epstein: oligarcas, intercambio de favores y varios intentos de hablar con Putin
6

La vertiente rusa del caso Epstein: oligarcas, intercambio de favores y varios intentos de hablar con Putin

Más Noticias
Creés que sos el CEO de tu cerebro, pero sos el jefe de prensa: por qué el 90% de tus decisiones son emocionales

"Creés que sos el CEO de tu cerebro, pero sos el jefe de prensa": por qué el 90% de tus decisiones son emocionales

Therian, género y cultura digital: la era donde todo convive en el mismo plano

Therian, género y cultura digital: la era donde todo convive en el mismo plano

UTA Tucumán confirma un paro de colectivos contra la reforma laboral en la previa a la cita en Diputados

UTA Tucumán confirma un paro de colectivos contra la reforma laboral en la previa a la cita en Diputados

Ataque en Tafí del Valle: la violencia arruinó el plan de vacaciones

Ataque en Tafí del Valle: la violencia arruinó el plan de vacaciones

Ataque en Tafí del Valle: una espera que despierta sospechas

Ataque en Tafí del Valle: una espera que despierta sospechas

La lista de nombres que Santiago Bagne aportó para profundizar la pesquisa

La lista de nombres que Santiago Bagne aportó para profundizar la pesquisa

Agresión en Tafí del Valle: la pelea previa que genera controrversias

Agresión en Tafí del Valle: la pelea previa que genera controrversias

Recuerdos fotográficos: 1920. “Chop”, el perro mascota de choferes y de mozos

Recuerdos fotográficos: 1920. “Chop”, el perro mascota de choferes y de mozos

Comentarios