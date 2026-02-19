Violencia en Tafí del Valle: “Deberíamos estar agradeciendo que no se haya registrado una víctima fatal”, dice la querella

Las lesiones

El abogado también se mostró preocupado por los cuestionamientos a las lesiones que presentó Ledezma. “No resulta lógico pensar que, porque el informe forense diga que mi defendido tenía un mes de recuperación por las lesiones que sufrió, se deba descartar que fue atacado por una patota”, añadió. “En la historia clínica del hospital adonde fue trasladado por sus amigos, minutos después del ataque, quedó registrado que sufrió hemorragia en uno de sus ojos y lesiones en el otro, cortes en la espalda y problemas en los hombros. Además, adjuntamos un informe odontológico en el que se confirman daños en tres piezas dentarias y un certificado del daño psicológico que le generaron”, acotó.