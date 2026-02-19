Secciones
Incidentes en la marcha contra la reforma laboral: al menos 16 detenidos tras enfrentamientos con la policía

Las detenciones se produjeron tras enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, que aplicaron el protocolo antipiquetes con camiones hidrantes, gases lacrimógenos y balas de goma.

Al menos 16 personas fueron detenidas este miércoles durante los incidentes registrados en la marcha contra la reforma laboral frente al Congreso de la Nación Argentina. Las detenciones se produjeron tras enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, que aplicaron el protocolo antipiquetes con camiones hidrantes, gases lacrimógenos y balas de goma.

Según confirmaron fuentes oficiales, la Policía Federal Argentina (PFA) y la Policía de la Ciudad realizaron arrestos a lo largo de la tarde y la noche. Dentro del recinto legislativo, en tanto, se espera que la votación de la reforma laboral se concrete durante la madrugada.

Refuerzo del operativo y desconcentración

Pasadas las 20:30, y tras una jornada de tensión, la PFA confirmó nuevas detenciones, que elevaron el número total de aprehendidos a 16. La situación en las inmediaciones del Parlamento se calmó con el correr de las horas y los manifestantes comenzaron a desconcentrarse.

El operativo de seguridad reforzó el vallado y mantuvo una fuerte presencia policial en la zona. Hacia la noche, el tránsito fue habilitado nuevamente en los alrededores del Congreso, mientras algunos grupos permanecían sobre las veredas de Plaza Congreso.

Denuncia penal por los cortes en Acceso Oeste

En paralelo a los incidentes frente al Congreso, el Ministerio de Seguridad de la Nación presentó una denuncia penal ante la Justicia Federal por los hechos ocurridos en el Acceso Oeste, a la altura del partido bonaerense de Moreno, sobre la Ruta Nacional N° 7.

Según la presentación judicial, un grupo de manifestantes habría obstruido la vía pública mediante la quema de neumáticos y la utilización de vehículos de gran porte, generando interrupciones en uno de los principales accesos viales del país. Para las autoridades, estas conductas podrían encuadrarse en delitos como entorpecimiento del transporte terrestre, daño agravado y resistencia a la autoridad.

Cómo comenzaron los enfrentamientos

Los incidentes se intensificaron alrededor de las 18:20, cuando manifestantes lograron derribar dos vallas del operativo de seguridad. En respuesta, las fuerzas desplegaron camiones hidrantes y lanzaron gases lacrimógenos. También se escucharon disparos de balas de goma.

Momentos antes, efectivos de Gendarmería y de la Policía Federal habían avanzado sobre Plaza Congreso para dispersar a los manifestantes, luego de que se registraran corridas y lanzamiento de objetos contra el vallado.

Tras el uso de agua y gas pimienta, la convocatoria disminuyó considerablemente. Sin embargo, varios accesos fueron bloqueados por la Policía de la Ciudad en calles como Rodríguez Peña, Montevideo, Paraná y Uruguay, lo que generó complicaciones para quienes intentaban retirarse de la zona.

Paro general y debate en Diputados

Desde la medianoche rige un paro general de 24 horas convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) en rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno. A la medida se sumaron gremios del transporte, bancarios y del sector comercial.

Si bien inicialmente se había descartado una movilización masiva hacia el Congreso, sectores como la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y el Frente de Sindicatos Unidos (Fresu) confirmaron su presencia frente al Palacio Legislativo.

Mientras tanto, la Cámara de Diputados avanza con el tratamiento del proyecto en medio de un fuerte operativo de seguridad y un clima de alta tensión política y social.

