Incidentes en la marcha contra la reforma laboral: al menos 16 detenidos tras enfrentamientos con la policía

Según la presentación judicial, un grupo de manifestantes habría obstruido la vía pública mediante la quema de neumáticos y la utilización de vehículos de gran porte, generando interrupciones en uno de los principales accesos viales del país. Para las autoridades, estas conductas podrían encuadrarse en delitos como entorpecimiento del transporte terrestre, daño agravado y resistencia a la autoridad.