VIDEO. Pablo Yedlin cuestionó la reforma laboral de Milei y habló de un “modelo económico fracasado”
El diputado nacional Pablo Yedlin (Unión por la Patria - UxP) cuestionó con dureza la reforma laboral que impulsa la administración de Javier Milei y advirtió sobre su impacto en el empleo y en las finanzas provinciales.
En el arranque de su intervención, el parlamentario consideró que sacar una ley en el contexto actual no tiene sentido y puso el foco en la situación económica de la provincia y enumeró cifras sobre la pérdida de puestos de trabajo en distintos sectores. “Miren, Tucumán, para dar algunos números, perdió en el último año 2.500 empleados de la cosecha del limón; 5.500 de la construcción por el cierre de la obra pública llevado adelante por el gobierno de Javier Milei; 500 de empresas textiles; pero además comercios cerrados en todo San Miguel de Tucumán”, detalló.
“La verdad es que en este momento poner una ley de estas características, muy por el contrario de generar que los puestos informales pasen a la formalidad, va a provocar una avalancha de pérdidas de empleo. A pesar de lo que diga (Luis) Caputo o a pesar de lo que digan algunos periodistas, es imposible que personas que hoy cosechan limones, cuando pierden el trabajo, vayan a trabajar a la petrolera en Neuquén. Eso no va a pasar en la Argentina. La verdad es que este es un modelo económico que está fracasado”, sostuvo.
También se refirió al título 25 del proyecto, vinculado a la derogación de impuestos internos. “Quiero referirme brevemente al título 25 que, ya que vamos a modificar el artículo 44 y va a volver al Senado, lo podríamos charlar. Tiene que ver con la derogación de impuestos internos a vehículos, automóviles, motores, aeronaves, embarcaciones de recreo, objetos suntuarios, servicios de telefonía celular y satelital”, señaló.
“Para contarles a los gobernadores que, a pesar de que la baja en el impuesto a las ganancias que se sacó en el Senado y que implicaba en la coparticipación muchos recursos, estos impuestos internos derogados, que son para las personas que más tienen en la Argentina y que van a pagar menos impuestos, van a generar un costo tributario y fiscal a las provincias”, indicó.
En ese punto, detalló el impacto estimado en distintas jurisdicciones: “Voy a nombrar algunas provincias para que tengamos una idea. Por ejemplo, en Catamarca va a significar $78.927 millones menos al año. En Misiones, $94.657 millones al año. En Salta, $109.835 millones al año. Y en la provincia de Tucumán, mi provincia, $130.000 millones al año. ¿Cómo vamos a recuperar esos recursos en las provincias? ¿Cuál es el plan? ¿ATN, obra pública? ¿Qué nos puede prometer un gobierno nacional que ha venido a hacer todo lo contrario a eso?”.
Por último, Yedlin celebró la modificación del sobre las licencias médicas y cuestionó la redacción original del proyecto. “Celebro que el artículo 44, que era un mamotreto jurídico y que quitaba la posibilidad de que las personas enfermas, con enfermedades graves o no tan graves, cobraran su salario y bajaran de cobrar el 100%, que hoy les corresponde, a cobrar el 50% o el 75%, según si la enfermedad era inculpable o no, y si era voluntario o no haberse enfermado. Una ridiculez absoluta que lo único que desnuda es la verdadera intencionalidad”.
“Por eso, que quede claro: nosotros lo vamos a sacar de acá, pero si el Senado insiste en la versión original, este artículo se vuelve a poner”, finalizó el tucumano.