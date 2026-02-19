VIDEO. Pablo Yedlin cuestionó la reforma laboral de Milei y habló de un “modelo económico fracasado”

“La verdad es que en este momento poner una ley de estas características, muy por el contrario de generar que los puestos informales pasen a la formalidad, va a provocar una avalancha de pérdidas de empleo. A pesar de lo que diga (Luis) Caputo o a pesar de lo que digan algunos periodistas, es imposible que personas que hoy cosechan limones, cuando pierden el trabajo, vayan a trabajar a la petrolera en Neuquén. Eso no va a pasar en la Argentina. La verdad es que este es un modelo económico que está fracasado”, sostuvo.